Material de conexão da terra da conexão regional da cabeça selecionada em Akmil Magelang

Yogyakarta, vivo – Até 505 chefes regionais que consistem em governadores, prefeitos e regentes seguirão o relatório ou aposentadoria na Academia Militar Magelang (Akmil). Os chefes regionais escolhidos estão programados para seguir o relatório por 7 dias.

O vice -ministro de Assuntos Interior (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto disse que o relatório do chefe regional escolhido seria realizado após a inauguração realizado em Yakarta em 21 de fevereiro. Fevereiro de 2025. Os chefes regionais obterão vários materiais.

Bima Arya detalhou o material que será entregue aos chefes regionais escolhidos na forma de chefes regionais de Tupoksi para problemas de eficiência orçamentária.

“The first material in the main Tupoksi of the regional head. The two astet ideals delivered by the relevant ministers. The third Lemhanas report (Budget efficiency material) must exist. There is the Minister of Finance (Sri Mulyani) there, there, there , lá “, disse Bima Arya no Palácio do Estado na construção de Agung Yogyakarta, domingo, 9 de fevereiro de 2025.

“Devemos harmonizar todo o seu entendimento. O apoio do governo local para eficiência pode ser claro”, acrescentou Bima Arya.

A atmosfera contra Akmil Magelang

Bima Arya disse que o relatório do chefe regional eleito havia sido preparado pelo presidente Pabowo. Bima Arya descreve a seleção de locais em Akmil Magelang também faz parte da eficiência orçamentária.

“Então, em vez de emitir outro orçamento para outros lugares. Mais eficaz e eficiente lá (Akmil Magelang) apenas porque eles podem usar tendas que foram preparadas e foram usadas pelos ministros de lá”, explicou Bima Arya.

