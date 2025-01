Matt Gaetz pode correr, mas será que consegue se esconder?

Dois dias antes do Natal, e pouco depois do ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) se retirar como candidato do presidente eleito Donald Trump para procurador-geral, o bipartidário Comitê de Ética da Câmara divulgou o relatório de sua investigação sobre a conduta do ex-congressista.

o comitê encontrado “evidências substanciais” de que Gaetz pagou muitas mulheres para fazer sexo com ele; cometeu estupro legal de uma menina de 17 anos; drogas ilegais comumente consumidas, incluindo cocaína e ecstasy; aceitar presentes superiores ao valor permitido pela Câmara de um indivíduo associado à indústria da maconha medicinal; não divulgou compras e vendas de ações e criptomoedas; recrutou o seu chefe de gabinete para ajudar uma mulher com quem teve uma relação sexual a obter um passaporte, alegando falsamente que ela era sua constituinte; e obstruiu a investigação do comitê ao não responder a intimações, perguntas escritas ou apresentar documentos relevantes.

O comitê não investigou alegações de que Gaetz compartilhou imagens e vídeos inadequados no plenário da Câmara; utilizou fundos de campanha para pagar despesas pessoais; e aceitou um suborno.

Dois republicanos e cinco democratas no comitê votaram pela divulgação do relatório. Embora três republicanos tenham concluído que fazê-lo quando o sujeito da investigação já não era membro do Congresso constituía um “afastamento perigoso” da prática da Câmara, é importante notar que não contestaram as conclusões da comissão.

Numa democracia, onde a luz solar, o melhor desinfectante, promove a moralidade pública, as conclusões bem documentadas do Comité de Ética deveriam atrair grande atenção. Tanto mais que Gaetz implícito ele poderia concorrer à vaga de Marco Rubio no Senado ou ao governo da Flórida.

O Comitê de Ética confirmou que Gaetz pagou dezenas de milhares de dólares a 11 mulheres com quem fez sexo e/ou usou drogas entre 2017 e 2020. Muitas delas foram inicialmente identificadas por meio de um site que conecta homens mais velhos com mulheres mais jovens em busca de “benefício mútuo”. .” relações”. Gaetz distribuiu o dinheiro através do PayPal, Venmo e Cash App; uma conta mantida sob um pseudônimo de e-mail; dinheiro; cheques; e terceiros.

Testemunhos diretos e mensagens de texto contemporâneas indicaram que Gaetz e as mulheres compreenderam “a natureza transacional” dos seus acordos. Uma mulher lembrou que “99 por cento das vezes (Gaetz e eu) estávamos juntos, havia sexo envolvido”. Outro disse que, após um encontro sexual, ele deu a ela um cheque de US$ 750 com “reembolso de mensalidades” na linha do memorando. Uma terceira mulher disse: “É frustrante saber que vivi a realidade que ele nega”. Várias mulheres citaram o medo de retaliação como a razão pela qual se recusaram a testemunhar.

Apanhado, por assim dizer, com as calças abaixadas, Gaetz reconheceu que ele “provavelmente festejou, foi mulherengo, bebeu e fumou mais do que deveria ter feito antes na vida”. Mas ele negou ter pago por sexo: “Alguém está tentando recategorizar minha generosidade para com minhas ex-namoradas como algo mais inapropriado”. “Dar fundos para alguém com quem você está namorando, que não pediu e que não ‘lucra’”, disse ele. fumegante“Agora é prostituição?”

Gaetz também insistiu que a decisão dos funcionários da Justiça de encerrar a investigação sem apresentar acusações significava que ele foi “TOTALMENTE EXONERADO”, embora eles “me odiassem”.

A decisão de não acusar Gaetz provavelmente não significa que os investigadores fracassado para encontrar evidências de comportamento antiético ou ilegal. Afinal de contas, a mais recente lei federal sobre tráfico sexual, adoptada em 1986, cobre apenas acusações que envolvam coerção, fraude ou transporte de um menor de um estado para outro ou através de fronteiras internacionais para fins sexuais. O alegado estupro ocorreu na Flórida, e o estatuto de limitações desse suposto crime foi expirado. Os outros encontros sexuais foram consensuais. A Lei Mann de 1910 tem um âmbito mais amplo, mas o Departamento de Justiça tendeu a aplicá-la apenas a situações em que as vítimas foram exploradas de forma flagrante.

Portanto, os promotores federais podem ter concluído que o estado da Flórida, onde a posse não autorizada de substâncias controladas e a solicitação de serviços de uma pessoa para prostituição são crimes, mesmo que o sexo seja consensual, era o local apropriado para uma acusação.

Quaisquer que sejam as razões, os promotores federais minam o mantra do MAGA de que a administração Biden está “armada” Departamento de Justiça realizado “falsa caça às bruxas” contra qualquer um que “irritasse as penas da esquerda radical”. Até o momento, Gaetz não fez nenhuma tentativa de explicar por que o departamento que ele prometeu destruir se fosse confirmado como procurador-geral lhe deu passe livre.

Gaetz concorrerá a um cargo político novamente? O tempo dirá. Dito isto, não sabemos se o tempo irá curar todas as feridas ou machucar todos os calcanhares.

Glenn C. Altschuler é professor emérito de estudos americanos Thomas e Dorothy Litwin na Universidade Cornell.

Fonte