Matt Hardy reage à parceria inovadora TNA-WWE NXT

Ex-estrela da AEW Matt Hardy reagiu ao emocionante anúncio do TNA e WWENXT associação. WWE e TNA recentemente confirmado através de um comunicado de imprensa de que assinaram um acordo plurianual.

Isso permitirá que as estrelas do NXT e da TNA apareçam nos programas semanais uns dos outros, nos eventos premium ao vivo da WWE e nos Pay-Per-Views da TNA. Em 2024, várias estrelas do NXT e da TNA apareceram nos programas umas das outras.

Os fãs testemunharam Jordynne Grace e Joe Hendry fazendo aparições regulares no WWE NXT, não apenas como estrelas convidadas, mas também em partidas de alto nível. No WWE NXT Battleground, Grace desafiou Roxanne Perez pelo NXT Women’s Championship. Enquanto isso, no WWE NXT No Mercy, Hendry enfrentou Ethan Page pelo NXT Championship.

Vários talentos do NXT também chegaram à programação da TNA. Wes Lee se reuniu brevemente com The Rascalz, enquanto estrelas como Charlie Dempsey, Riley Osbourne, Dante Chen, Gallus, Arianna Grace, Tatum Paxley, Izzi Dame e outros mostraram suas habilidades na TNA. Em meio a esse anúncio inovador, Matt Hardy alimentou o entusiasmo ao provocar a chegada dos Hardy Boyz, insinuando que ele e Jeff Hardy poderiam se juntar à colaboração.

Matt Hardy sugere chegada de Hardy Boyz após parceria TNA-WWE NXT

Matt Hardy e Jeff Hardy compartilham uma história com a WWE como The Hardy Boyz, e recentemente provocaram entusiasmo quando Matt provocou a chegada dos ex-WWE Tag Team Champions. Reagindo às notícias da parceria inovadora, Matt acessou o X (antigo Twitter) para compartilhar um GIF dos Hardy Boyz em seu visual icônico, sugerindo um possível retorno.

Matt Hardy deixou a WWE no início de 2020, enquanto Jeff Hardy o seguiu em 2021. Depois de uma corrida juntos na AEW, os irmãos retornaram à TNA Wrestling no ano passado e têm competido lá desde então.

Recentemente, Jeff Hardy dublado interesse em revisitar sua rivalidade icônica de 2009 com CM Punk em uma possível partida. Com o anúncio desta nova parceria, será interessante ver se os Hardy Boyz marcarão presença em ambas as marcas.