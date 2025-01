Matt Reeves provoca vilão do Batman 2 e fala sobre a 2ª temporada de The Penguin

Matt Reeves deu atualizações sobre homem Morcego 2 e O Pinguim 2ª temporada.

Reeves dirigiu The Batman, de 2022, estrelado por Robert Pattinson. Uma sequência está em andamento; No entanto, a data de lançamento do filme foi recentemente adiada de outubro de 2026 para outubro de 2027. A produção de The Batman 2 está prevista para começar este ano.

Além disso, Reeves esteve fortemente envolvido com The Penguin, da HBO, um spin-off da saga Batman Epic Crime que vem da showrunner Lauren LeFranc e é centrado no personagem Oswald “Oz” Cobb, de Colin Farrell. Embora não tenha sido oficialmente confirmado neste momento, Reeves afirmou antes que ele e outros criativos estão conversando sobre a possibilidade de fazer a segunda temporada de The Penguin.

Em relação à 2ª temporada de The Penguin, Reeves confirmou Josh Horowitz de Feliz Triste Confuso que ele, LeFranc, Farrell e o produtor executivo Dylan Clark continuam a falar sobre a continuação da história de Oz.

“Obviamente, estamos fazendo The Batman 2, queremos acertar o momento”, disse Reeves. “Nosso plano e nossa esperança é absolutamente fazer mais uma temporada, só temos que ter a ideia que achamos ser a certa, e é nisso que estamos trabalhando”.

Sobre a mudança na data de lançamento de The Batman 2, Reeves disse: “Este ano vamos filmar e estou muito animado. Muitas coisas aconteceram. “Demorou mais do que eu gostaria, mas também estou muito entusiasmado com o que estamos fazendo e mal posso esperar para compartilhar isso com todos.”

Reeves não compartilhou nenhum detalhe específico quando questionado sobre o principal vilão do Batman 2; Porém, ele disse que espera e acha que o vilão principal será “surpreendente” para o público.

“Acho que a história é uma continuação, de uma forma, e completamente diferente de outra”, disse ele. “Vai mostrar lados diferentes de Rob. “Acho que vai ser muito emocionante, acho que vai ser muito legal.”

Originalmente relatado por Brandon Schreur em super-herói.