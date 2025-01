Mattarella, 10 anos na colina para reparar a república

“A crença é mais eficaz, a menos que seja declarada em público”. Esta frase apresenta o caráter da presidência recorde Sergio Mattarelly, que cruza um marco histórico por 10 anos e agora navega em direção à bicicleta dos segundos sete anos. De fato, ele foi eleito 31 de janeiro de 2015 e reafirmou o Parlamento em 29 de janeiro de 2022 e depois jura 3 de fevereiro.

Ele próprio era ele que se chamou de “árbitro imparcial”, no início do primeiro mandato e também “mecânico”, ou seja, aquele que recebeu um “conjunto de instrumentos” da Constituição “, a” interferência quando o sistema é bloqueado “. Intangível, mas não sem a eficácia que o presidente teve que usar em várias ocasiões, desde crises do governo até a dissolução oportuna das câmaras. E ainda mais frequentemente, silenciosamente, os escritórios robustos Quirinale com Palazzo Chigi falam em um trabalho cansativo para cumprir os objetivos com tantos regulamentos que encontrariam colinas na primeira escrita.

Da mesma forma, também foi decidido rejuvenescer alguma controvérsia de oposição, que sempre foram “puxadas para uma jaqueta”. “Eu – fui forçado a explicar – eu sorrio quando gosto que eu não declare a lei porque está errado.” Se é claramente inconstitucional, tenho a obrigação de não registrá -lo, mas se for ruim, não é chamado para avaliar se está certo ou não, mas o Parlamento ”.

A atitude das super partes e a calma nos tons trouxeram a afeição dos cidadãos com os índices de satisfação pessoal que superam esses políticos. O presidente siciliano é um católico progressista, mas atento ao desenvolvimento dos direitos civis: seu guia tinha um mantra de respeito constitucional e não precisava violar o espírito secular da República. Em vez disso, ele se dedicou explicitamente à sua fé religiosa pessoal em documentos com extrema atenção ao mundo da solidariedade e do desconforto.

Deep Anti -Fascist teve a oportunidade de esclarecê -lo imediatamente: 31 de janeiro de 2015 Ele decidiu visitar Ardeatine Foss como o primeiro ato de seu século XVII. Foi uma mensagem de raízes na história republicana. “Agora e sempre resistência”, disse Cuneo, 25 de abril de 2023, alguns meses após a posição do governo de Giorgia Meloni, o primeiro presidente do Conselho do Partido da Vanda Right.

Às vezes, ele era forçado a escolher de maneiras difíceis: em 2018, houve um caso simbólico em que apontou as pernas contra a entrada no executivo verde-amarelo, ou seja, o Conde 1 apoiou o movimento Lego e cinco estrelas, do economista de Paolo Savon. Para ele, convencido da Europa, era demais: Savona, euro-doce, foi a ponto de apoiar a partida italiana do euro e não pôde liderar um ministério importante como a economia.

A mesma Mattarella decisiva mostrou na crise do governo em fevereiro de 2021, aberta após a queda do Segundo Executivo Conte. O presidente, que estava ciente do beco sem saída das forças políticas, decidiu por uma eleição autônoma e deu a tarefa de Mario Draghi.

Os não -nuances de Quirinale em comparação com a Covid. As fotografias do presidente do Hospital Spallanzani ficam impressionadas com a imaginação dos italianos, um paciente que espera uma vacina junto com muitos outros cidadãos. E também uma imagem preocupante de Mattarella com uma máscara que desce a escada do altar da pátria, apenas com uma cor branca deslumbrante.

O defensor exato dos interesses italianos – a defesa do símbolo de Raffaele Fitto para o cargo de vice -presidente executivo da Comissão Europeia – Mattarella construiu relações pessoais que o tornaram um verdadeiro parceiro da Itália em cenários internacionais. O chefe de estado, que está sempre pronto para mediar e exterminar o atrito interpessoal (ver recorrente entre o presidente francês Emmanuel Macron e Meloni).

Mattarella também foi capaz de obter compaixão pelos italianos por sua simplicidade através do conhecimento para entender as paixões dos concidadãos. Um exemplo é a primeira aparição do Presidente da República em Sanrem. Ou sua constante atenção ao esporte. Do futebol ao vôlei, do tênis ao atletismo que Mattarell sempre se mostrou competente ao aceitar atletas todas as disciplinas em Quirinale.

