Mattarella Alarm: Tentação do fascismo nazista que retorna

“Auschwitz está fora de nós, mas está ao nosso redor. A praga morreu, mas a infecção está ventilada ”. Usando as palavras do presidente da República de Primo Levi, para lançar um alarme para persistir de tentativas gentis de rejeitar, para condenar “sombras e espíritos perturbadores” do fascismo nazista, que, como zumbis ressuscitados, ainda estão ao nosso redor. Sergio Mattarella se lembra do cordão de Quirinale em uma cerimônia formal e de toque na presença de instituições e governo. A estréia de Giorgia Meloni, ao lado do presidente do Senado Ignazio La Russ, é para vários ministros. No palco da frente está a reprodução do trabalho Emilio Isgrò, um artista conhecido por sua abolição, em “Medidas para a defesa da raça italiana” a partir de 17 de novembro de 1938, exigida por Mussolini.

Agência ANSA Agência ANSA Meloni: ‘The Shoah Abominio Nazi, Fascismo de Complicações’ – Memorial Day – ANSA.IT Em Auschwitz, chefe de estado, incluindo o presidente Mattarell e Reali de todo o mundo, para comemorar milhões de vítimas de judeus da barbárie nazista (ANSA)

Uma escolha não natural, uma vez que o chefe de estado assume o tópico dos deveres fascistas em Shoah: “Auschwit é uma conseqüência direta das leis racistas, que na Itália, independentemente disso, também questões na Itália e nazista anti -judeus fúria, da qual O regime fascista e Salò foram explicados em um discurso apaixonado que fechou a cerimônia. com “participação” na Itália “até fascista”.

Agência ANSA Agência ANSA Valditara: “Em um ser humano programado demolição de um ser humano” – Notícias – ANSA.it “Cooperação do regime fascista em Shoah”. Ministro da cerimônia do Memorium no Memorium: “Na demolição programada de um ser humano” (ANSA)

Um pouco mais adiante no Segre de Lilian, ele ouviu cuidadosamente as palavras de Mattarella, que se dedicou a ameaças contínuas que o senador sofre uma passagem muito difícil: “É doloroso e inaceitável que sejam dolorosos e inaceitáveis ​​como liberdade e arremessos que se tornam uma ferramenta de violência e rejeição dos direitos. “Aceitar, estudar história, geografia e desconexão de um telefone celular: as três coisas muito simples que você precisa fazer foi explicado a um grupo de jovens que perguntaram o que ela tinha que fazer para manter sua memória. E então ele disse o momento central de sua experiência no campo de concentração. Prisão 1 de maio de 1945, quando a porta do campo de concentração em Auschwitz e a Capela Del Campo libertaram uniformes tentando misturar os sobreviventes.

“Nunca Auschwitz”. Repitamos em todos os lugares, “em quadrados, escolas, universidades, local de trabalho, casas” pede o presidente. Especialmente nos “tempos tão violentos”, devemos “supervisionar” as forças políticas em primeiro lugar “devem supervisionar” contra o retorno da abominação. Isso ocorre porque Auschwitz “Alberga na parte inferior da alma do homem. É um aviso intransponível e juntos muitas vezes há tentação ”.

A tentação de ser suprimida racionalmente, pois ainda se lembra de Mattarel, “a suavização nazista não nasceu para uma chance. Era a máquina de morte da ferramenta projetada por homens – usando as descobertas dessa técnica e a organização burocrática exata – suprimir homens e mulheres inocentes – suprimir homens e mulheres inocentes – suprimir homens e mulheres inocentes – para suprimir homens e mulheres inocentes , comunidade inteira, cultura, nações, consideradas mais baixas “. Ideologia perversa, regime brutal, para alguns até uma nostalgia insuperável. E nossa Constituição – este é o último anúncio do chefe de Estado – nasceu precisamente para” apagar os princípios, ações, ações, Slogans de guarda dos nazistas escuros – dominação fascista ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA