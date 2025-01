Mattarella convida ao respeito, à coesão social e à hospitalidade

“O respeito é um valor universal em todas as dimensões. Respeito por si mesmo, respeito pelos outros, respeito pelo planeta: representam o primeiro passo para uma sociedade viável que assume os critérios de solidariedade, coesão social, aceitação mútua, sustentabilidade. princípios que animam e fazem a nossa autêntica democracia.” O Presidente da República, Sergio Mattarella, diz isto no dia do Dia Nacional do Respeito, que, como recorda o chefe de Estado, “é comemorado no aniversário de Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinado ao tentar defender um amigo em dificuldade”. “.

Foi criado pelo Parlamento em 2024 e pretende contribuir para a sensibilização do público para a necessidade de prevenir e combater o bullying e o ciberbullying”.

“O respeito é o antídoto para o ódio, a discriminação, a violência e a arrogância, que por vezes se apresentam como um sinal de afirmação quando, em vez disso, correspondem a uma manifestação de fragilidade e insegurança”, continua o chefe de Estado no dia do respeito nacional.

“As famílias, os professores, as agências educativas têm todos um papel a desempenhar na promoção do valor do respeito, especialmente entre os jovens, para torná-los mulheres e homens capazes de construir comunidades fortes e unidas. optaram por desfrutar plenamente da sua liberdade, em harmonia com os outros e consigo mesmo, num contexto que garante os direitos e deveres de todos. Respeitoso é o exercício da liberdade”, conclui Mattarella.

