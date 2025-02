“A crise econômica de 1929 abalou os fundamentos da economia global e concedeu a espiral do protecionismo de medidas unilaterais com alianças eróticas progressivas. Muitos estados cultivaram a necessidade de enfrentar essa crise de maneira coesa, contínua, contínua, contínua, contínua, contínua, contínua, contínua, contínua, por outro lado, por outro Dimensão, para contar com as fontes de supostas nações no exterior. Isso foi dito pelo presidente da República Sergio Mattarella em um discurso na Universidade de Marselha.

“A estratégia de aparência não funcionou em 1938. A fortaleza provavelmente evitaria a guerra. No que diz respeito aos conflitos atuais, ele pode funcionar hoje? ”Um paralelo entre a situação entre as duas guerras mundiais e hoje. “Deixar os deveres levou esses países a sacrificar os princípios da justiça e da legitimidade para evitar conflitos, em nome de qualquer solução e estabilidade que inevitavelmente falhasse”, explicou.

A Universidade é o melhor lugar “para questionar a situação das relações internacionais e o estado em que a ordem é encontrada que nosso país ajudou a definir”, disse o presidente da República.

“Muitas vezes, o desequilíbrio que aparece é raízes distantes: como resultado dos conflitos do passado. Ou eles correspondem às ambições de atores que acreditam que podem jogar um jogo em condições novas e mais favoráveis, com um declínio em hesitação, apresentado pelas possíveis reações da comunidade internacional e o surgimento de uma crescente desilusão em relação aos mecanismos de cooperação na Gerenciamento de crises.

Reprodução reservada © Copyright ANSA