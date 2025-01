Mattarella em Agrigento: “A cultura é um tesouro para investir amanhã”

A cerimônia de abertura da Capital da Cultura Agrigento 2025 aconteceu no Teatro Pirandello. Na primeira fila estavam o Chefe de Estado Sergio Mattarella e o Ministro da Cultura Alessandro Giuli.

Ao saudar “os habitantes da região que participarão nos eventos previstos”, o Presidente da República quis dedicar a ideia aos moradores de Lampedusa, que são “a vanguarda da civilização europeia” como “uma expressão da cultura de solidariedade”.

Todos compareceram no Teatro Pirandello para o chefe de estado, Sergio Mattarella, ao final da cerimônia de inauguração de Agrigento, Capital Italiana da Cultura 2025. Antes de sair do teatro, o presidente, batendo palmas e sorrindo muito, cumprimentou as autoridades e também presenteou um administrador local com uma faixa tricolor, que lhe pediu uma selfie.

“Presidente… Presidente…”, saudado do lado de fora do teatro por pessoas que assistiam à cerimônia em um telão.

Mattarella: “A tecnologia às vezes quer monopolizar o pensamento”



“Vivemos numa época em que tudo parece comprimido e esgotado no momento presente. Em que a tecnologia por vezes pretende monopolizar o pensamento, em vez de se colocar ao serviço do conhecimento. horizonte amplo, rebelar-se contra qualquer compressão do nosso humanismo, que engrandeceu a nossa civilização”, disse o presidente da república.

Mattarella: “Devemos restaurar a coesão e avançar juntos”



“Para Empédocles, a unidade dos elementos foi a centelha do nascimento de tudo, enquanto a separação foi a causa da morte”, continuou o chefe de Estado.

“Um símbolo que reitera a necessidade de nos reunirmos, de regenerarmos a coesão, de avançarmos juntos. A memória dos mortos das guerras que sangraram a Europa, o Mediterrâneo e outras áreas do planeta assim o exige. Trágicas violações dos direitos humanos que apagam dignidade e vida que ele mesmo exige.

Mattarella: “A riqueza do país está na sua pluralidade”



“A natureza, a história, a cultura são elementos do nosso património genético. As metrópoles italianas, destinos de turismo crescente, não são os únicos centros de gravidade. A riqueza do nosso país reside na sua pluralidade. Na sua beleza diversa. Fornecendo um valor especial “A Itália é precisamente a sua preciosa diversidade, cem cidades principais que durante séculos funcionaram como locais capazes de expressar comunidade”, acrescentou o presidente da república. “Um tesouro para investir no futuro dos nossos filhos. Muitas entidades nas regiões da Itália possuem recursos inestimáveis, muitos dos quais correm o risco de se deteriorar sem cuidados adequados”.

