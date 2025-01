O mundo não deve esquecer os horrores do fascismo nazista. Saudações, a atenção deve ser relaxada quando tropas negativas, festas e movimentos estão crescendo no Ocidente, que são abertamente inspirados em idéias políticas que esperavam envergonhar Shoah. Este é o objetivo da mega-cenimônia que acontecerá hoje em Auschwitz Lembre -se de 80 anos de lançamento do campo de concentração nazista. Especial

Para a Itália, Sergio Mattarella, que retorna ao filme de terror menos de dois anos após uma visita a abril de 2023, com a presença de “Marcia Dei Vivi”, um evento anual que vê milhares de jovens se gabando de Auschwitz e Birkenau. . O número de aderências internacionais ao evento é impressionante. Haverá dezenas de delegações entre as cabeças e presidentes coroados. Juntamente com o Presidente da República, ele chegará a Auschwitz para citar pelo menos alguns, o rei Carlo del Grã -Bretanha, o posto real da Dinamarca, Holanda, Espanha e Suécia.

E então presidentes como Emmanuel Macron, para a França, Frank Walter Steinmeier, da Alemanha, Alexander van der Bellen para a Áustria. Para a Alemanha, os primeiros ministros como Olaf Scholz e o presidente do Parlamento Europeu Robert Metsola serão.

O programa oficial se destaca na ausência de uma delegação russa, ou seja, a iluminação de campo. E o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu também está desaparecido. O ministro da Educação Yoav Kisch é confirmado para o Estado Judaico.

Ótimo e sem pausas, sempre foi a atenção da necessidade do presidente Mattarell de manter a memória do horror e saber como entregá -lo às novas gerações, especialmente hoje que testemunhas direcionadas de extermínio contam com os dedos de uma mão.

A atenção também foi confirmada pelo fato de que Mattarella quis estar presente na cerimônia de hoje, tanto que a cerimônia tradicional, que ocorre todos os anos em Quirinale para um “dia comemorativo” todos os anos. Enquanto hoje em Auschwitz será um testemunho da forte presença dos líderes mundiais, o dia seguinte a Quirinale terá o chefe de estado um discurso que deve ter um impacto. Ele visitou com precisão o PECS no campo de Mattarell no passado e enfatizou a importância do testemunho direto dos sobreviventes considerados um gerente de memória raro. Depois de lidar com o tópico de responsabilidades históricas, ele atraiu a atenção para a participação de regimes fascistas europeus no cometer crimes inaceitáveis. E ele alertou contra os perigos contemporâneos representados pelo “ódio, anti -semitismo e indiferença, fenômenos que exigem o compromisso coletivo da sociedade”. Hoje, o Papa Francisco também lembrou que “o horror da aniquilação de milhões de judeus e outros giradores que ocorreram nesses anos -semitismo, juntamente com qualquer forma de discriminação e perseguição religiosa”.

