Mattarella lembra de Craxi, suas reformas mudaram o país

“Bettino Craxi foi uma figura importante nas últimas décadas do século XX italiano. Deputado italiano e europeu, secretário do Partido Socialista Italiano durante mais de quinze anos, Presidente do Conselho de Ministros, deixou a sua marca nos rumos do país num período caracterizado por grandes transformações sociais e profundas mudanças no equilíbrio global . O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Sergio Mattarella, por ocasião do 25º aniversário da morte de Bettino Craxi.

“Intérprete de autoridade da nossa política externa europeia, atlântica e mediterrânica, defensor do desenvolvimento dos países mais desfavorecidos, aberto ao multilateralismo – diz Mattarella – neste sentido enfrentou passagens difíceis fortalecendo a identidade e o valor da posição italiana. Prestígio, que mais tarde conquistou pessoalmente graças a cargos importantes nas Nações Unidas. As políticas e reformas que introduziu a nível interno provocaram mudanças que afectaram as finanças públicas, a competitividade do país, o equilíbrio e as perspectivas do país. governo Forte determinação caracterizou as suas batalhas políticas, tanto no confronto entre partidos como no campo social e sindical, catalisando sentimentos conflitantes no país Igreja à conclusão católica, a cuja inclusão na Constituição os socialistas se expressaram negativamente na época de a Assembleia Constituinte. A crise que atingiu o sistema político e minou a sua credibilidade encerrou uma temporada de investigações e julgamentos – recorda o chefe de Estado – que provocou uma mudança radical na representação. Acontecimentos judiciais que caracterizaram aquela passagem tempestuosa na vida da república”.

“No vigésimo quinto aniversário da morte do líder socialista, gostaria de expressar os meus sentimentos de proximidade à sua família e a todos aqueles que com ele partilharam a sua determinação política e amizade pessoal”, conclui.

“Sentidos agradecimentos ao Presidente da República, Sergio Mattarello. As palavras que pretendia dizer neste vigésimo quinto aniversário da morte de Bettin Craxi voltam a olhar para a verdade sobre o trabalho e a figura do líder socialista, dão mérito e honra a uma personalidade totalmente política que marcou positivamente o característica da história republicana e recordar a importância e o significado internacional do exílio de Hammamet. O gesto nada formal do chefe de Estado e a sua atenção representam mais um passo para, como repetiu Craxi, que a história seja bem escrita. Obrigado presidente.” Assim, na nota de Stefania Craxi.

“No vigésimo quinto aniversário da morte de Bettin Craxi, que é hoje, é importante lembrar um protagonista político, um homem de governo e um líder que marcou profundamente o seu tempo. que me aprofunde na sua história e contribuição, para além de qualquer posição partidária, dirijo o meu pensamento aos filhos Stefania e Vittorio, a todos os familiares e a todos aqueles que partilharam o percurso político e pessoal de Bettino Craxi e se juntaram à sua memória, respeito e proximidade”. Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana.

