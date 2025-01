Mattarella: “O objetivo dos tratados fundadores da UE era a paz”

O Presidente da República, Sergio Mattarella, está no Teatro Vittorio Emanuele, em Messina, onde recebe um doutorado honorário no âmbito da inauguração do ano letivo “Ciências da Administração Pública” Reitora Giovanna Spatari. O Coro Universitário deu as boas-vindas a Mattarella.

“O processo de integração institucional entre os Estados europeus começou – como se sabe – em 23 de julho de 1952 com o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi assinado em 18 de abril de 1951 em Paris pelos seis países da Bélgica, França , Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos – disse Mattarella na lectio magistralis da Universidade de Messina – a economia era o instrumento, mas o objectivo do tratado era a paz, uma paz que fosse firme e duradoura depois da tragédia de dois mundos guerras e muitos conflitos anteriores”.

“A economia e a paz continuaram a estar no centro do plano europeu, apesar do voto do Parlamento francês contra a Comunidade Europeia de Defesa, e – após uma reunião decisiva dos seus ministros dos Negócios Estrangeiros aqui em Messina, em Junho de 1955 – em 25 de 1957, seis nações assinaram o Tratados de Roma que instituem a Comunidade Económica Europeia e a Euratom. Foi assim que se definiu a arquitectura do mercado comum, baseada na livre circulação de pessoas, bens, serviços e produtos, capitais, caracterizada por condições de concorrência económica que não foram perturbadas nem pelos actores económicos nem pelas forças públicas. , mas o objectivo permaneceu o mesmo: iniciar uma era de paz e prosperidade na cooperação entre estados e amizade entre nações europeias”.

“A atual estrutura da administração europeia sofre com a ausência de um espaço político europeu efetivamente integrado, de entidades políticas verdadeiramente europeias, de uma opinião pública europeia que não se reduza a uma simples soma de diversas sensibilidades nacionais”, afirmou. Mattarella durante a Lectio Magistralis sobre a Europa organizada pela Universidade de Messina. “Em contextos nacionais individuais – sublinhou – continuamos muitas vezes a considerar a União Europeia como uma entidade estranha aos Estados-membros, e não – como na verdade é – como um produto da sua interacção e cooperação, construída ao longo do tempo sobre o com base numa escolha democraticamente aceite, voluntariamente, pelos parlamentos e governos nacionais e pelas instituições europeias, também estabelecidas e operando pela vontade e com a contribuição essencial dos Estados-nação”.

