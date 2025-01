Mattarella: “O profundo vínculo entre a Itália, o mar e a vela”

“Luna Rossa sempre atraiu fascínio entre os italianos. É um prazer conhecê-los e, como lembrou Malagò, este encontro foi planejado há vários anos. A pandemia nos obrigou a adiá-lo, esperamos muito pela sua reorganização, mas em entretanto consegui muitos sucessos. As medalhas de ouro em Paris foram um grande trunfo a somar às medalhas e conquistas nos campeonatos mundiais e competições juvenis.

O movimento está em constante expansão e é de grande importância aqui e no exterior, por outro lado, a ligação entre a Itália, o mar e o iatismo é profunda geográfica, histórica e culturalmente, por isso muitos jovens abordam o iatismo muito cedo e este é talvez o maior sucesso da federação.” Afirmou o Presidente da República, Sergio Mattarella, durante encontro com a delegação da Federação Italiana de Iatismo por ocasião da Copa América de Jovens Mulheres e do 100º aniversário da fundação da Fiv.

“Através deste ensinamento – continua o chefe de Estado – aprender um vínculo autêntico com a natureza, respeitando-a e utilizando os seus elementos. A vela reflecte o respeito pelo mar e pelos elementos que a natureza oferece: neste espírito se expressa o espírito do desporto que capta grande parte da nossa opinião pública Também existe uma relação intensa entre natureza e tecnologia, como mostra Luna Rossa, e mesmo para quem como eu não tem função ou expertise para expressar classificação, assistir ao desempenho de Luna Rossa neste verão foi emocionante e muito envolvente, provando que uma relação saudável e autêntica com a natureza nos permite enfrentar as mais avançadas tecnologias o espírito esportivo que você pratica.”

