Mattarella: “Símbolo bárbaro”, segre: “A recepção resolveria todos os problemas”

“Voltarei de Auschwitz, onde participei – junto com chefes nacionais e representantes de toda a Europa, da Austrália e, é claro, Israel – para uma cerimônia que comemora o 80º aniversário dos portões do maior campo de suavização, que se lembra história. Isso foi dito pelo Presidente da República Sergio Mattarella para comemorar o Quirinale “Dia do Monumento”.

“Auschwitz é uma conseqüência direta das leis racistas, que na Itália, sem dúvida, emitiu o regime fascista e a fúria judeu nazista, cujo regime fascista e Salò eram colaboradores e colaboradores até a“ solução final ”. Auschwitz representa uma lacuna profunda e sombria que já afetou a história da humanidade ”, acrescentou.

“Mesmo com a derrota definitiva do fascismo nazista na Europa, com a restauração da democracia, os ferimentos nunca foram completamente deixados completamente. A libertação chegou. Mas sombras, palavras e fantasmas continuaram – e continuaram – para gerar inquietação. Ele apoiou esses anos neles por anos: “Auschwitz está fora de nós, mas está ao nosso redor.

Então ele acrescentou: “Não desistem do desespero. Temos confiança no futuro da humanidade, na sabedoria das nações, na determinação de muitas mulheres e muitos homens capazes de impedir a honestidade e a coragem de que as forças sombrias possam prevalecer as aspirações naturais da “humanidade à paz, justiça, irmandade.

Mattarella também disse que “é doloroso e inaceitável que haja insultos racistas ignorantes nessas mídias sociais, que nasceram como liberdade, e, em vez disso, correm o risco de se tornarem uma ferramenta de violência e direitos de negação. É necessário dar Arcine.

“As boas -vindas resolveriam todos os problemas”: então o senador da vida de Lilian Segre em Quirinale – na presença do presidente da República Sergio Mattarella e a posição mais alta do estado – respondeu a um aluno que lhe perguntou como viver sem conflitos. O senador Segre também se lembrou da indiferença da cidade de Milão antes da deportação de judeus carregados em caminhões descobertos e chutar e perfurar fascistas e alemães, a indiferença de seu professor e muitos de seus amigos, com exceção de três meninas que, com exceção De três garotas que três meninas, que três garotas, além de três meninas, três meninas que três meninas, exceto três meninas que estavam próximas a ela a vida toda.

A celebração do Memorial Day ocorre em Quirinale. No estágio de reprodução do trabalho Emilio Isgrò, um artista conhecido por sua abolição, em “Medidas para a defesa da raça italiana” de 17 de novembro de 1938., Ministro da Defesa Guido Crosetto, Interior Matteosi, da educação Giuseppe Valditar, cultura Alessandro Giuli.

