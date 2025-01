Matty Healy responde que próximo álbum será sobre Taylor Swift

Matty HeallyA cantora de 1975 provocou uma tempestade depois de abordar rumores de que o próximo álbum da banda poderia incluir músicas inspiradas em seu breve romance com Taylor Swift. Em resposta a uma reportagem do The Sun sobre supostas letras fazendo referência a Swift, Healy fez um comentário em um tópico do Reddit. Agora, os fãs estão especulando se o breve relacionamento deles aparecerá em suas novas músicas.

Isto é o que Healy disse.

Matty Healy está escrevendo músicas sobre Taylor Swift?

Matty Healy gerou novas especulações de que seu próximo álbum poderia se aprofundar em seu breve romance com Taylor Swift. A comoção começou mais tarde o sol relatou que uma das músicas inclui a frase “Mantenha sua cabeça erguida, princesa, sua tiara está caindo”, o que gerou especulações sobre sua conexão com Swift.

Healy adicionou combustível aos rumores quando comentou, “Enorme se for verdade”, em um tópico do Reddit discutindo o relatório, usando sua conta verificada para interagir com os fãs. Este comentário enigmático não confirma nada. No entanto, seus fãs estão se perguntando se o cantor realmente abordará seu relacionamento de 2023 com Swift por meio de sua música.

Seu breve romance, que durou dois meses em 2023, seguiu-se ao rompimento de Swift com o ator Joe Alwyn. Durante o tempo que passaram juntos, Healy fez aparições na Eras Tour de Swift e até se juntou a ela no palco em um show em Londres. Apesar de sua conexão, Revista americana Mais tarde, ele confirmou que o relacionamento nunca foi sério. Segundo a fonte, “Taylor e Matt não estão mais envolvidos romanticamente. “Eles se divertiram juntos, mas nunca foi sério.”

Há rumores de que o álbum de 2024 de Swift, The Tortured Poets Department, inclui golpes sutis em Healy. Enquanto isso, fontes sugerem que o próximo álbum do The 1975 poderia fazer o mesmo ao contrário. Agora, Healy mudou e está noivo da modelo Gabbriette Bechtel, enquanto Swift está namorando a estrela da NFL Travis Kelce.

Quer as novas letras de Healy façam referência a Swift ou não, sua resposta enigmática apenas aumentou a expectativa para o próximo lançamento de The 1975.