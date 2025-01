VIVA – A tecnologia de produção que continua a se desenvolver fornece um programa de gravidez (promil) Nova esperança para casais que enfrentam desafios de fertilidade. Da inseminação promil, fertilização in vitro (Fertilização in vitro), ao avanço do IVM (Maturação In Vitro).

Leia também: Reconhecendo as causas dos distúrbios menstruais, IDI Ciamis fornece informações sobre tratamento

Então, o que é MIV? IVM ou Maturação In Vitro é uma tecnologia de reprodução assistida que permite que a maturação dos óvulos ocorra em laboratório, e não dentro do corpo.

Este procedimento é realizado retirando oócitos imaturos (óvulos) dos ovários e amadurecendo-os em laboratório até que estejam prontos para serem fertilizados. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Leia também: A história da luta de Nadila Ernesta para se recuperar da psoríase

A MIV começou a ser investigada na década de 1930 por Gregory Pincus, que estudou a maturação de oócitos de mamíferos fora do corpo, depois sua aplicação em humanos desenvolveu-se rapidamente do final da década de 1980 até o início da década de 1990.



Leia também: Dor menstrual insuportável? Cuidado com a endometriose! Reconheça os sintomas agora

Cha et al relataram que o nascimento do primeiro bebê através de IVM ocorreu na Coreia do Sul em 1991. Atualmente, a Morula IVF Indonesia começou a aplicar a tecnologia IVM.

Em comparação com a fertilização in vitro, o risco de efeitos colaterais da MIV, como OHSS (Síndrome de hiperestimulação ovariana) é relativamente menor e o desconforto após a retirada do oócito também é relativamente leve.

A MIV também é uma solução ideal para pacientes com alto risco de OHSS ou resposta excessiva a medicamentos que estimulam a produção de óvulos nos ovários, como mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP).

Ainda assim, nível O sucesso da MIV é geralmente inferior (20 a 35%) do que o da FIV convencional (40 a 50%).

Os preços estimados para IVM variam de acordo com o país e a clínica, dependendo do protocolo e dos medicamentos utilizados. Em algumas clínicas, o custo pode ser menor do que a fertilização in vitro porque utiliza menos medicamentos estimulantes.

Comparação de IVM e fertilização in vitro

Maturação In Vitro (MIV) então Fertilização in vitro (FIV) são procedimentos de fertilização in vitro, mas apresentam diferenças importantes em termos de uso de hormônios, riscos à saúde, custos e conforto do paciente.

Na MIV, pouca ou nenhuma estimulação hormonal ovariana é utilizada, o que reduz o risco da síndrome. hiperestimulação ovariana (SHO).

Isso é diferente da fertilização in vitro, que requer estimulação hormonal mais intensa, por isso os riscos são maiores, principalmente em pacientes com SOP. Em termos de custo, a MIV costuma ser mais acessível devido ao mínimo de medicação hormonal necessária, enquanto a fertilização in vitro tende a ser mais cara.

Além disso, os pacientes submetidos à MIV necessitam de poucas injeções hormonais e consultas médicas, tornando o processo mais confortável.

Em geral, a MIV é recomendada para pacientes com alto risco de OHSS, SOP ou com resistência hormonal.

Entretanto, a fertilização in vitro é mais adequada para vários casos de infertilidade com ovários receptivos e tem uma taxa de sucesso mais elevada, especialmente em mulheres com menos de 35 anos de idade.

No entanto, a tecnologia IVM continua a desenvolver-se graças a métodos como o CAPA-IVM, que podem melhorar o sucesso da maturação dos óvulos, a qualidade do embrião e a gravidez clínica.

Com diversas inovações e tecnologia de ponta, o IVM é uma opção promissora para ajudar você a realizar o sonho de ter um filho.

Na Indonésia, um dos médicos obstetras/ginecologistas que se concentra na fertilização in vitro/M é o Dr. Malvin Emeraldi, SpOG, subsp.FER(K). Ele é especialista em obstetrícia e ginecologia com subespecialização na área de fertilidade, endocrinologia reprodutiva e é altamente dedicado a ajudar casais a realizarem seus sonhos de ter filhos, seja por meio de tecnologia de reprodução assistida ou cirurgia.

Tendo recebido treinamento no Japão, Vietnã e Índia, ele tem experiência na prestação de serviços de fertilização in vitro há 15 anos (mais de 1.000 ciclos de fertilização in vitro) e experiência em serviços de cirurgia minimamente invasiva/reprodutiva.

Dr. Malvin continua a desenvolver sua experiência em tecnologia de reprodução assistida. Atualmente, o Dr. Malvin é conhecido como um dos principais pioneiros na implementação de IVM na Indonésia e contribuiu muito para o desenvolvimento desta tecnologia.

IVM é uma inovação em serviços de tecnologia de reprodução assistida que mudou o paradigma do tratamento de fertilidade na Indonésia. Como um dos pioneiros na implementação do IVM na Indonésia, o Dr. Malvin Emeraldi pode ser um símbolo de esperança para muitos casais.

Com os benefícios que oferece e provas reais de sucesso, o IVM é uma solução revolucionária que vale a pena considerar para realizar o seu sonho de ter um filho. A própria tecnologia IVM é bem conhecida como um programa crítico no Vietname.

Com o talento que o Dr. Malvin tem, agora os pacientes não precisam viajar muito para fazer o IVM no Vietnã, porque agora todos os serviços e tecnologia podem ser feitos na Morula Indonésia ou, para ser mais preciso, na Morula IVF Jakarta.