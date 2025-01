Mau tempo, 700 bombeiros intervieram na Sicília. Rios inundados e deslizamentos de terra na Calábria

Devido ao mau tempo que assola a Sicília desde ontem, os bombeiros realizaram 700 intervenções. Eles foram feitos para resistir a danos causados ​​pela água, árvores perigosas e instabilidade estática. As equipes continuam trabalhando nas províncias de Catânia, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa. Algumas famílias foram evacuadas para Randazzo devido à inundação do riacho Nunziata.

Alguns rios inundaram, estradas foram interrompidas por deslizamentos de terras ou árvores caídas, mas nenhum dano às pessoas e nenhuma situação particularmente crítica neste momento: isto é o resultado de uma onda de mau tempo que atingiu Calábriarealizado pelos bombeiros. A protecção civil regional lançou para hoje um alerta laranja em toda a região, depois do vermelho que ontem caracterizou grande parte da Calábria.

Nas capitais e em muitas aldeias, as escolas estão hoje fechadas por ordem dos autarcas. No total, desde a meia-noite, os bombeiros fizeram 420 intervenções e centenas de outras para limpar, sobretudo devido a árvores, postes e outdoors que caíram devido aos ventos fortes que chegaram até aos 100 quilómetros por hora em algumas zonas. Foi por causa do vento que ontem à noite um avião da Ryanair com destino a Reggio Calabria tentou aterrar em Lamezia Terme, mas falhou novamente e foi desviado para Brindisi. Na zona de Reggio, transbordaram os rios Laverde entre os municípios de Bianco e Africo e o rio Mesima em Rosarno. Em termos de trânsito, a nova estrada estadual 106 em Corigliano-Rossano, perto de Villaggio Fassa, está atualmente fechada por estar inundada, enquanto no mesmo município o antigo traçado da estrada estadual entre Rossano e Corigliano está fechado devido a deslizamentos de terra. A mesma situação entre os municípios de Girifalco e Amaroni, na zona de Catanzaro, onde a estrada provincial 162/2 está bloqueada devido a um deslizamento de terra e o trânsito está interrompido no município de Miglierina devido à queda de uma grande árvore. Uma árvore caída também interrompeu o trânsito na aldeia de Chiaravalle. Deslizamentos de terra foram relatados na área de Reggio, nos municípios de Stilo, Cannavò, Palmi e Delianuova.

Mau tempo na Sardenha, aviso reduzido para laranja

Do vermelho para o laranja e amarelo: o alerta de tempo severo foi rebaixado a partir das 14h de hoje e será moderado até às 23h59 de domingo, às 19h. Em detalhe, o código amarelo (criticalidade comum) para o risco hidrogeológico diz respeito a Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro. Muda para laranja na parte oriental da ilha, especialmente na zona de Flumenosa Flumineddu e Gallura, onde o código amarelo ainda se aplica apenas para risco hidráulico.

