Max cancelou ou renovou a terceira temporada de corredores de apostas?

Max’s Livre Recentemente, ele desenhou sua cortina em sua segunda temporada, deixando os fãs se perguntando se o programa retornará com a terceira temporada. Criado por Chuck Lorre e Nick Bakay, esta popular série de comédia segue os Misadventures de Danny e seu amigo Ray. Em meio à legalização iminente do jogo esportivo, as apostas veteranas lutam para sobreviver no negócio.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se a terceira temporada de apostas está em processo ou não.

A terceira temporada de corredores de apostas é renovada por Max ou cancelada?

A HBO Max ainda não confirmou a renovação da terceira temporada de corredores de apostas.

A segunda temporada dos corredores de apostas terminou muito recentemente, em 30 de janeiro de 2025, por isso é muito cedo para determinar o destino do programa. Max ainda não atrasou nenhuma atualização sobre a renovação da Bookie. No entanto, as probabilidades parecem ser a favor do programa, graças à aclamação crítica que recebeu em sua estréia em 2023. Desde então, a Bookie obteve uma contagem considerável de fãs e espectadores, o que pode contribuir ainda mais para seu possível desempenho.

Chuck Lorre, showrunner da Bookie, deu vários sucessos na televisão. Isso inclui a teoria do Big Bang, dois homens e meio, Dharma e Greg e muito mais. Embora a Bookie seja um grande desvio de seu repertório habitual, parece uma possibilidade de Lorre continuar a criar mais temporadas desse programa. Sabe -se também que Max é favorável ao seu conteúdo de nicho. Portanto, podemos esperar que o corredor de apostas fique por mais uma temporada.

Se o estudo renovar a terceira temporada, talvez explore mais minuciosamente a dinâmica entre Danny e Ray enquanto eles continuarem navegando os desafios que lançam a cena do jogo esportivo em Los Angeles. Mas, por enquanto, os fãs terão que esperar que Max seja oficialmente verde na próxima temporada para descobrir o que se segue para a dupla.