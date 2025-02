Maya JAMA NET PATO 2025: Quanto dinheiro ganha?

Maya Jama‘s Net Heritage em 2025 Tornou -se um tópico de interesse entre os fãs. Ao longo dos anos, Jama se tornou um dos apresentadores de televisão mais proeminentes do Reino Unido. Ele também se aventurou em outros campos, como atuar.

Aqui está o patrimônio líquido de Maya Jama em 2025 explorado.

Qual é o patrimônio líquido de Maya Jama em 2025?

Maya Jama tem um patrimônio líquido especulado de 1,5 milhão, adicionando cerca de US $ 1,8 milhão Em 2025.

Os ativos líquidos de Jama em 2025 consistem em lucros de seu trabalho como apresentador de televisão e rádio. Também inclui lucros de algumas empresas comerciais.

Jama é mais conhecido por organizar a popular franquia de realidade de Quove Island, que inclui Love Island, Love Island All-Stars e Love Island Games.

O que Maya Jama faz para ganhar a vida?

Maya Jama é apresentadora de televisão e DJ de rádio.

Mais recentemente, Jama se tornou juiz da mais nova série do cantor mascarado, The Masked Singer: Aftermat. Ela julga Mo Gilligan, Davina McCall e Jonathan Ross.

Eles explicaram os lucros do Maya Jama: como o dinheiro ganha?

Maya Jama ganha dinheiro com seu trabalho como apresentador de televisão, apresentador de rádio e outras empresas.

Apresentador de televisão

Jama apresentou vários shows, como Trends Live!

Apresentador de rádio

Jama também trabalhou como apresentador de rádio. Ele apresentou o programa de rádio #DriveWithmaya na Rinse FM. Ele também apresentou o programa Mayan JAMA na BBC Radio 1 a 2020.

Atriz

Jama uma vez se aventurou na apresentação. Ela teve um papel no drama da comédia britânica de curto prazo The Duchess.

Empresas de negócios

Maya Jama fundou as máscaras Mij, uma marca de cuidados com a pele e beleza. Com isso, vende muitos artigos sobre cuidados com a pele, como máscaras faciais, hidrogéis e rolos faciais. Ele também é um investidor e co -proprietário da Spaud, que vende bebidas com base em plantas.