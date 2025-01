Mayorkas: ‘Não é justo’ dizer que Nova Orleans ignorou boletim sobre riscos de ataque a motoristas

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, argumentou que “não é justo” dizer que a cidade de Nova Orleães ignorou o boletim sobre os riscos de ataques de motoristas que atropelaram multidões.

“Não acho que seja justo… dizer, Wolf, não seria uma conclusão justa tirar isso”, disse Mayorkas a Wolf Blitzer, da CNN, em entrevista na tarde de quinta-feira. “Esse não foi o nosso primeiro boletim sobre a ameaça do único criminoso, o autor do ataque terrorista de ontem em Nova Orleans era um veterano do Exército, um cidadão nascido nos Estados Unidos”.

Blitzer perguntou a Mayorkas sobre um boletim do DHS de 6 de dezembro e uma “nota de incidente crítico”, ambos obtido pela CNN, que foram enviados às autoridades federais, estaduais e locais, alertando-as sobre ameaças de violência por parte de infratores solitários e a possibilidade de usar veículos para colidir com multidões.

As autoridades alertaram no memorando, distribuído entre as agências de aplicação da lei antes do início das férias, que os riscos são ainda maiores durante o inverno para alvos “leves”, de acordo com a CNN.

“Falamos há cerca de 10 anos sobre o fenómeno de um indivíduo residente nos Estados Unidos radicalizado para a violência por uma ideologia terrorista estrangeira ou outras ideologias”, disse Mayorkas. “Estamos falando de um veterano aqui.”

“As autoridades locais fazem o melhor que podem para garantir o bem-estar dos seus residentes. Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos parceiros estaduais e locais”, acrescentou.

Suas palavras vieram depois que um residente do Texas dirigiu uma caminhonete Ford alugada contra uma multidão na Bourbon Street, em Nova Orleans, na quarta-feira, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo dezenas de outras.

O motorista, Shamsud-Din Jabbar, que serviu no Exército dos EUA de 2007 a 2020, foi baleado e morto pelas autoridades depois de abrir fogo contra policiais. Durante a investigação, uma bandeira pró-Estado Islâmico foi encontrada no veículo e postagens de Jabbar nas redes sociais mostrando seu apoio ao grupo terrorista designado pelos EUA foram posteriormente descobertas.

O incidente do dia de Ano Novo, juntamente com uma explosão em Las Vegas provocada por um membro do serviço activo que as autoridades dizem ter sido intencional, suscitou receios de extremismo militar e possível violência política.

