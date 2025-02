McConnell adverte sobre ‘grandes e persistentes preocupações’ com o plano tarifário de Trump

McConnell adverte sobre ‘grandes e persistentes preocupações’ com o plano tarifário de...

O ex-líder republicano do Senado Mitch McConnell (R-Ky.) Avertiu na quarta-feira sobre “grandes e persistentes preocupações” com o plano tarifário do presidente Trump.

“Nas últimas semanas, o presidente procurou impor tarifas radicais ao México, Canadá e China, além de importações importantes, como aço e alumínio”, disse McConnell em uma opinião Peça para o diário de mensagens.

“Enquanto o governo devolveu os planos de aumentar a tarifa de 25%, o presidente do presidente deixa grandes e persistentes preocupações para os trabalhadores da indústria e dos EUA”, acrescentou o republicano de Kentucky.

No início deste mês, o presidente Trump assinou ordens que impõem tarifas de 25 % aos produtos canadenses e mexicanos. Nos próximos dias, Trump chegou a um acordo com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum para adiar as tarifas por pelo menos um mês.

Trump também impôs uma taxa de 10 % a todas as importações da China, o que levou a China a anunciar tarifas de retaliação destinadas a gás natural liquefeito, carvão, máquinas agrícolas e outros produtos nos Estados Unidos. Na segunda -feira, ele assinou novas taxas sobre as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos para tomar medidas energéticas contra as tentativas da China e da Rússia de fugir das sanções.

“De fato, é hora dos vizinhos mais próximos dos Estados Unidos levarem a crise em nossa fronteira a sério. Mas nossas melhores intenções não importam, as tarifas são uma política ruim ”, disse McConnell. “Como o senador Rand Paul diz:” As tarifas são simplesmente impostos … o comércio tributário significa menos comércio e preços mais altos. para o nosso governo.

McConnell criticou recentemente as tarifas no Canadá e no México de Trump durante uma entrevista com Lesley Stahl nos “60 minutos” da CBS.

“Isso direcionará o custo de tudo. Em outras palavras, os consumidores dos EUA pagarão. Quero dizer, por que você quer lutar com seus aliados por isso? McConnell disse na entrevista.

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

