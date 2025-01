McConnell: Biden se vende aos grandes sindicatos ao bloquear o acordo da US Steel

O senador Mitch McConnell (R-Ky.) Argumentou que o presidente Biden está se vendendo ao Big Labour ao bloquear a venda da US Steel para a empresa japonesa Nippon Steel.

“A administração Biden deixará os principais interesses económicos e de segurança nacional da América menos seguros do que os encontrou”, McConnell escreveu em um artigo publicado quinta-feira no The Wall Street Journal. “Ao bloquear o que poderia ter sido um investimento transformador numa indústria americana crítica semanas antes do final do seu mandato, o presidente Biden deixou o pior para o final.”

No início deste ano, Biden anunciou que iria bloquear a venda, dizendo que o país precisa que as empresas americanas que representam a indústria siderúrgica “continuem a liderar a luta em nome dos interesses nacionais da América”.

A Nippon Steel anunciou pela primeira vez em dezembro de 2023 que estava comprando a US Steel por aproximadamente US$ 15 bilhões.

A compra planejada levantou preocupações sobre o que poderia significar para a terceirização de empregos e para as cadeias de abastecimento americanas.

Grupos trabalhistas aplaudiram a decisão de Biden de bloquear o acordo, mas as empresas criticaram duramente o presidente.

McConnell, em seu artigo, disse que a intervenção de Biden “subordina” os interesses econômicos dos EUA à política trabalhista organizada.

O senador do Kentucky destacou os milhares de pessoas em seu estado que trabalham em empresas estrangeiras. Ele disse que eles provavelmente estão se perguntando até que ponto o seu trabalho constitui uma ameaça à segurança nacional.

“O investimento estrangeiro direto enriquece as comunidades americanas e aprofunda os laços com amigos e parceiros no exterior”, argumentou McConnell.

A US Steel e a Nippon Steel processaram o governo dos EUA num último esforço para avançar com a fusão. A ação acusa Biden de interferir no processo de revisão da fusão para obter ganhos políticos com grupos trabalhistas.

McConnell ecoou as críticas a Biden e aos grupos trabalhistas em seu artigo.

“A administração cessante escolheu os caprichos de curto prazo do Big Labour em detrimento dos interesses de longo prazo da indústria, dos trabalhadores e da geopolítica americana”, escreveu ele.

McConnell apelou ao presidente eleito Trump para reparar as relações internacionais quando ele assumir o cargo em breve.

