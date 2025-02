McConnell desliza e sai da câmara do Senado

O ex -líder republicano do Senado, Mitch McConnell (Kentucky), escorregou e caiu sobre as escadas deixando a câmara do Senado na tarde de quarta -feira, o que fez com que os participantes preocupados se apressassem para ajudar o legislador de 82 anos.

McConnell parecia deslizar e retornar à escada de três etapas que leva da câmera ao corredor de relógio de Ohio, causando olhos de pânico em pé.

Sens. Steve Daines (R-Mont.) E Markwayne Mullin (R-Okla.) Eles também estavam lá para ajudar.

Uma vez que ele ajudou a recuar, McConnell deu alguns passos enquanto estabilizou no braço do pessoal de segurança, mas depois deixou a ajuda e percorreu o resto da sala de Mansfield para uma reunião de almoço republicano sem ajuda.

Os senadores do Partido Republicano dizem que McConnell perdeu o equilíbrio e caiu novamente durante a reunião do almoço.

Quando ele saiu da sala no final da reunião, a polícia do Capitólio fechou o salão enquanto voltava ao seu antigo escritório de construção do Capitólio, que agora é ocupado pelo líder da maioria do Senado John Thune (Rs.D.), Ladeado por pessoal e funcionário e pessoal de segurança pessoal.

Mais tarde, McConnell foi visto sendo levado pelo Capitólio em uma cadeira de rodas.

