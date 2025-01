McGavin, o atirador de Happy Gilmore, disponível no PGA Tour 2K25

Hoje, 2K e HB Studios revelaram PGA Tour 2K25. Os condecorados golfistas Matt Fitzpatrick, Max Homa e Tiger Woods enfeitam a capa. A pré-encomenda do jogo irá desbloquear o ícone do golfe e o inimigo de Happy Gilmore, Shooter McGavin.

Quais são as diferentes edições do PGA Tour 2K25?

PGA Tour 2K25 é a versão mais recente do popular jogo de golfe profissional. Seu novo recurso de jogo mais notável é a mecânica EvoSwing; Ele também apresenta novos tipos de chutes, voos de bola, física de swing e melhorias visuais. Os entusiastas do golfe poderão jogar como um dos 11 profissionais no lançamento, incluindo Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim e Brooke Henderson.

“Estamos muito entusiasmados com o lançamento de uma nova parcela da franquia PGA Tour 2K este ano”, disse Len Brown, chefe de negócios globais do PGA Tour. “O jogo captura a beleza do nosso esporte e se tornou parte integrante da experiência dos fãs do PGA Tour. “As estrelas na capa são representantes exemplares do Tour e mostram verdadeiramente os melhores talentos atuais do esporte.”

Os jogadores que desejam criar seu próprio jogador de golfe no MyCareer podem usar todas as novas ferramentas de criação do MyPlayer para personalizar seu personagem. Isso inclui adorná-los com marcas conhecidas como Callaway, Titleist, Malbon Gold, Adidas e muito mais.

O PGA Tour 2K25 inclui 29 campos licenciados no lançamento, permitindo aos jogadores jogar golfe em alguns dos campos mais emblemáticos do esporte. Isso inclui o Players Stadium Course no TPC Sawgrass, o 2025 US Open no Oakmont Country Club e o 2025 PGA Championship no Quail Hollow Club. Os jogadores também podem criar seus próprios cursos e compartilhá-los online com o Course Designer. Além disso, o modo Topgolf retorna.

Existem três edições diferentes do PGA Tour 2K25: Standard, Deluxe e Legend. A Standard Edition inclui apenas o jogo base. A Deluxe Edition inclui o Extra Butter x Adidas Pack, Birdie Pack e Starter Pack, além do jogo. Por último, a Legend Edition vem com tudo, desde a Deluxe Edition, bem como o Member Pass, Malbon Bucket Ball Pack e Sun Day Red Pack. Aqueles que encomendarem o Deluxe ou Legend Pack terão sete dias de acesso antecipado.

Os jogadores receberão o pacote Extra Butter x Adidas para pré-encomendar qualquer edição do jogo, incluindo a edição padrão. O DLC inclui Chris McDonald (também conhecido como Shooter McGavin de Happy Gilmore) como personagem jogável, bem como o chapéu, jaqueta e sapatos da Shooter Collection.

PGA Tour 2K25 será lançado em 28 de fevereiro de 2025 para PS5, Xbox Series X|S e PC.

(Fonte: 2K)