MCU Atualiza o projeto Scarlett Johansson, Black Panther Show of Live Action e mais

Atualizações foram dadas em um Scarlett Johansson Rubia Phantom Project, uma série Wakanda de ação ao vivo e mais títulos do MCU.

A Marvel Studios lançou recentemente o Capitão América: Brave Novo Mundo nos cinemas dos Estados Unidos. A empresa agora está se preparando para liberar o Demolidor: nasceu de novo em março antes que os Thunderbolts* cheguem em maio.

Após um relatório recente de Prazo final Essa Marvel interrompeu o desenvolvimento em séries como Nova, Strange Academy and Terror, Inc., surgiu um novo relatório sobre outros projetos da MCU que estão em processo.

De acordo com o de Jeff Sneider O InsneiderA maior parte da divisão de televisão da Marvel está gastando “em concluir a retaguarda do Demolidor: nascido de novo (a primeira metade chega em 4 de março), encerrando a pós -produção em Wonder Man e iniciando a série Vision”.

No entanto, Sneider disse que “acredita -se que a Marvel ainda esteja desenvolvendo Rubio Phantom com Scarlett Johansson”.

Não houve um anúncio oficial de que Johansson estrelará um programa de cinema ou programa de televisão Rubio Gasma; No entanto, há rumores de que está em processo por algum tempo. Tanto Johansson quanto Kevin Feige receberam que estavam trabalhando em um “projeto da Marvel Studios de Top Top Secret” antes da viúva “, embora pouco além disso tenha sido confirmado.

Além disso, Sneider disse que a Marvel Television também continua a desenvolver um “Great Live Action Wakanda Show”, que seria diferente da próxima série animada dos próximos olhos de Wakanda.

“A Marvel adoraria trazer Jac Schaeffer de volta da Wandavision, que acabou de assinar para dirigir a série Hole para a Disney+”, disse Sneider. “Por fim, eu poderia voltar a dirigir um projeto de jovens Vingadores/Campeões”.

Resta saber se algum desses projetos, pois o artigo do prazo indica que a estratégia atual da Marvel é desenvolver mais projetos do que eles finalmente acabarão fazendo.

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.