Atualmente, a Volodymyr Zelensky não está disponível para assinar um acordo com os Estados Unidos sobre a exploração de minerais e países ucranianos que fornecem algumas fontes como na chegada pertencente a: Sky News UK relata que citando fontes informadas do ucraniano, Frapo escreve obstáculos problemáticos “. “O acordo ainda não está pronto para a assinatura, há vários obstáculos problemáticos e o presidente não está disposto a assiná -lo na forma atual da proposta”, diz a fonte. “Até o momento, a proposta do contrato não reflete o contrato entre parceiros, mas contém apenas uma obrigação de uma Ucrânia”.

Os negociadores americanos que estão pressionando Kiev por causa de um acordo sobre os minerais necessários da Ucrânia aumentaram a possibilidade de reduzir o acesso do país ao sistema de internet de Satellite de Elon Musk. A Reuters disse três fontes informadas. A abordagem da Ucrânia ao Starlink foi levantada em discussões entre autoridades americanas e ucranianos depois que o presidente Votodymyr rejeitou zlenicly o ministro do Ministério do Tesouro dos EUA Scott Beestent e a Ucrânia disse que ele passaria por uma interrupção imediata do Starlink.

A questão foi levantada na quinta -feira durante uma reunião entre Keith Kellogg, um enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia e Zelena. “A Ucrânia trabalha com o Starlink. Eles consideram sua estrela polar ”, disse a fonte. “Perda de Starlinkk … seria um golpe sério”.

Chefe do Exército Russo visita tropas na Ucrânia



O chefe da equipe geral russa visita soldados envolvidos na luta no leste da Ucrânia. O exército russo anuncia isso.

