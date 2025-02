Média, “Trump falou por telefone com Putin

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o líder russo Vladimir Putin para tentar negociar o fim da guerra ucraniana: Trump New York Post na sexta -feira em um exclusivo da Força Aérea.

“É melhor não dizer isso”, disse Trump enquanto perguntou quantos dois líderes falavam. No entanto, o presidente dos EUA acredita que Putin está “preocupado” com as mortes no campo de batalha. “Ele quer que as pessoas parem de morrer”, acrescentou.

“Todas aquelas pessoas mortas. Jovens, jovens, pessoas bonitas. Eles são como seus filhos, dois milhões deles – e sem motivo “, disse Trump, acrescentando que a guerra” nunca seria “se ele fosse presidente em 2022”, ao contrário do meu antecessor, sempre tive um bom relacionamento “, enfatizou:” Biden, ele ficou envergonhado por nossa nação. Trump, portanto, alegou que tinha um plano específico para acabar com a guerra. “Espero que seja rápido. As pessoas morrem todos os dias. Esta guerra é tão ruim na Ucrânia. Eu quero acabar com essa coisa maldita. Eles querem se encontrar. Todos os dias as pessoas morrem. Jovens soldados lindos são mortos. Jovens são mortos. Homens como meus filhos.

