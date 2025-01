Médica advogada, Nikita Mirzani Sentil BPOM para passagem de produtos perigosos para a pele: o que você faz?

Jacarta – O caos relacionado aos cuidados com a pele na Indonésia chegou aos ouvidos da Agência de Supervisão de Alimentos e Medicamentos (BPOM). Este problema de agitação no cuidado da pele começou com o surgimento de um médico ou detetive médico que descobriu uma série de produtos perigosos para o cuidado da pele que escaparam da venda no mercado. É doutrinário a ponto de prová-lo com resultados de testes de laboratório que levam muitas pessoas a acreditar que existem muitos produtos para a pele excessivamente reivindicados, contendo ingredientes perigosos, circulando amplamente.

Agora, o BPOM planeja convocar Doktif para descobrir o motivo por trás do médico mascarado falando sobre ingredientes para cuidados com a pele que receberam licenças de distribuição do BPOM. Role para ver a história completa, vamos lá!

Em resposta às ações do BPOM, Nikita Mirzani saiu imediatamente em defesa de Doktif. Ele tende a ficar do lado de Doktif e questiona como tem sido o trabalho do BPOM até agora, que conseguiu lançar uma série de produtos para a pele que são perigosos para o público.

“Quero perguntar às senhoras e aos senhores que trabalham no BPOM. Onde vocês foram para encontrar um proprietário de produtos para a pele que vende hidroquinona e mercúrio?” Disse Nikita Mirzani no Instagram Story, citado na quarta-feira, 1º de janeiro de 2024.

“Em segundo lugar, onde você esteve com tantos proprietários vendendo reivindicações excessivas?” ele acrescentou.

 Médico detetive também conhecido como Doktif.

Desde a viralidade inicial de Doktif nas redes sociais, muitas pessoas têm se preocupado com os produtos Sincare que exageram e até contêm ingredientes perigosos. Na verdade, a maioria dos produtos desmontados pela Doktif também foram aprovados no BPOM e devem ser seguros para uso público.

Muitos também suspeitam que o aparecimento do Doktif se deve à concorrência comercial entre vendedores de produtos para a pele. Incluindo Nikita Mirzani, que na verdade tem seus próprios produtos de beleza, incluindo cuidados com a pele, maquiagem e emagrecimento.

Nikita Mirzani realmente mostrou seu apoio a Doktif como se ela tivesse apoiado ele desde o início. Nikita Mirzani então zombou do pessoal do BPOM que deveria trabalhar para monitorar adequadamente os produtos antes de chegarem ao mercado.

“Agora que existe um médico, vocês estão se perguntando qual é o motivo do Doktif. Perguntei novamente, senhoras e senhores do BPOM que trabalham no BPOM, o que vocês fazem? ” ele concluiu.