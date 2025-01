Médicos da NIMHANS conduzem programa de gênero e segurança nas escolas de Bengaluru

Um programa de conscientização sobre gênero e segurança pessoal conduzido por médicos do NIMHANS em escolas públicas em Bengaluru atingiu quase 25 mil crianças desde maio de 2022.

A campanha liderada por uma equipe liderada por Eesha Sharma, Professora Associada do Departamento de Psiquiatria Infantil e Adolescente, NIMHANS, terminará este mês. Financiada pelo Projeto Cidade Segura da Polícia Municipal de Bengaluru, no âmbito do esquema Nirbhaya do Centro, a campanha foi realizada em colaboração com o Departamento de Educação Escolar de Karnataka.

Nos últimos dois anos e meio, a equipe alcançou 205 escolas e até 24.925 crianças e adolescentes nas zonas administrativas norte e sul de Bengaluru. Além disso, 10 grupos, incluindo mais de 350 professores, foram sensibilizados sobre questões relacionadas com a segurança infantil e como poderiam apoiá-las de uma forma propícia nos ambientes escolares.

Dois módulos

“O programa era voltado para alunos do 6º ao 10º ano e foi desenvolvido em dois módulos paralelos: um para alunos do 6º ao 7º ano que focava principalmente na segurança pessoal física e emocional e outro módulo para alunos do 8º ao 10º ano que incluía componentes de gênero, sexualidade, papéis e relacionamentos, amor e atração, juntamente com segurança pessoal em contextos relacionados”, disse o professor Sharma. O hindu Na quarta-feira.

O conteúdo das sessões escolares deste programa foi baseado em dois manuais publicados pelo Projeto de Serviço Comunitário de Saúde Mental Infantil e Adolescente, Departamento de Psiquiatria Infantil e Adolescente, NIMHANS, em 2017.

“As atividades utilizadas para incutir competências de género, sexualidade e segurança pessoal em crianças e adolescentes foram previamente testadas no terreno e comprovadamente eficazes. Pela primeira vez, os manuais foram usados ​​para elaborar um programa presencial. Através do nosso trabalho no programa, traduzimos os manuais utilizados para Kannada e eles estão disponíveis através do nosso departamento para uso por qualquer pessoa que trabalhe com crianças. Desenvolvemos também cartazes sobre segurança infantil que podem ser expostos como Informação, Educação e Comunicação (IEC) nas escolas”, disse o médico.

Filme sobre segurança pessoal.

A equipe já produziu um filme de animação sobre a segurança pessoal das crianças. O filme intitulado “Nanna Surakshate Nanna Hakku” (Minha segurança é meu direito) foi lançado e exibido na quarta-feira para mais de 200 crianças e seus professores de nove escolas em Bengaluru no NIMHANS.

O filme de 80 minutos apresenta vários conceitos de segurança pessoal e treina as crianças a identificar experiências inseguras e a procurar ajuda.

A protagonista do filme, ‘Anu’, conta à sua amiga ‘Deepu’ como ‘Raju Anna’ e ‘Priya Akka’ chegaram à sua escola e contaram-lhes histórias e organizaram jogos que a ajudaram a compreender como se manter segura e protegida. O que você pode fazer se se sentir inseguro.

O filme pode ser usado para visualização independente ou como material para aprendizagem baseada em discussões. O filme estará disponível ao público através do site do NIMHANS, disse o professor Sharma.

A exibição também contou com a presença do Comissário da Escola de Instrução Pública KV Trilok Chandra, do Comissário Conjunto de Polícia (Admin) Kuldeep Kumar Jain, da diretora do NIMHANS Prathima Murthy, do ex-Chefe de Defesa do Departamento de Psiquiatria Infantil e Adolescente, Shekhar P. Seshadri, e do atual HODK, John Vijaysagar.