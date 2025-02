Médicos: “Influência crescente, hospitais crescem em apuros”

Com o aumento no caso das síndromes da influenza nas últimas semanas, a pneumonia, bem como a pressão sobre médicos e hospitais da família, que geralmente são forçados a manter pacientes em emergência por um longo tempo, enquanto o esperam. É um alarme lançado por várias empresas científicas.

Os dados mais recentes sobre o sistema de monitoramento de Istituto Superiore Di Sanità mostraram um aumento no número de casos de síndromes semelhantes à gripe na última semana. Os mais afetados são a Lombardia, Friuli-Verrazia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Úmbria, Abruzzo, Puglia e Sardenha. Além dos vírus influenza, eles contribuem para o crescimento da infecção, incluindo vírus respiratório de símbolos, SARSCOV2, rinovírus, Metapneumovírus. “A circulação desses diferentes vírus pode aumentar o risco clínico e a possibilidade de complicações, especialmente em idosos, em frágeis com patologias crônicas ou mudanças no sistema imunológico de crianças menores de 5 a 6 anos”, explica “, explica”, explica Roberto Parrella Roberto Parrella , Presidente da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (SIMIT) com complicações no nível pulmonar ”, diz ele. Portanto, é necessário entrar em contato com os hospitais. “A maioria das salas de emergência das grandes cidades está entupida, enquanto o fenômeno do início é, de modo que os pacientes estabilizados aqui estão aguardando a hospitalização em outros departamentos; Havia também alguns blocos de ambulância ”, acrescenta Palleschi.

Não é melhor nesta área. “Estudos, clínicas, visitas domiciliares enfrentam grande pressão. Temos um impacto epidemiológico máximo ”, explica Alessandro Rossi, presidente da Companhia Italiana de Medicina Geral e Atenção Primária. Para complicar as coisas, as características da influência deste ano que tendem a suportar mais do que o habitual: “A forma aguda com febre dura de 3 a 4 dias, seguida pela fase de sintomas como astenia, dor de cabeça e dor muscular. C ‘É o risco de regulamentos inadequados de antibióticos que precisamos tentar lidar e governar “, conclui um médico que o convida a” melhorar as vacinas porque não somos capas quase ideais “.

