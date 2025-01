Médicos israelenses dizem que cinco reféns tailandeses libertados em saúde ‘justa’ após 15 meses de cativeiro

Quando a mãe de uma das reféns tailandesas realizadas na faixa de Gaza por mais de um ano, viu seu filho em uma transmissão ao vivo do Facebook após seu lançamento na quinta -feira (30 de janeiro de 2025), ela havia mudado tanto que não reconheceu inicialmente.

Surak Rumnao, 32, que foi sequestrado da cidade de Yesha, no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, parecia pálido e inchado, disse sua mãe, Khammee Lamnao.

“Fiquei tão feliz por não poder comer nada. Seu pai me trouxe um pouco de comida, mas ele não queria comer ”, disse Khammee em uma videochamada com A imprensa da associação Após o lançamento do seu filho.

Dezenas de médicos israelenses, enfermeiros e representantes de Israel e Tailândia acenaram bandeiras, cantaram e aplaudiram na quinta -feira, quando os cinco reféns tailandeses deixaram um helicóptero militar e entraram em um hospital fora de Tel Aviv, onde passarão alguns dias em exames médicos e se recuperarão. Três israelenses também foram divulgados na quinta -feira e Israel liberou 110 prisioneiros palestinos na troca.

Além de Sarusak, Watchara Sriaoun, 33, Sathian Suwannakham, 35, Pongsak Thaenna, 36, e Bannawat Saethao, 27, foram lançados na troca de quinta -feira.

Os militantes do Hamas sequestraram 31 tailandeses nacionais durante o ataque ao sul de Israel, tornando -os o maior grupo de estrangeiros com cautela. Muitos dos trabalhadores agrícolas tailandeses viviam em compostos nos arredores do sul de Israeli Kibutzim e das cidades, e os militantes do Hamas invadem esses lugares primeiro.

Durante um alto incêndio anterior em novembro de 2023, 23 nacionais foram divulgados em um acordo negociado entre a Tailândia e o Hamas, com a ajuda do Catar e do Irã.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, 46 tailandeses foram mortos durante o conflito, incluindo dois cidadãos tailandeses que foram mortos em 7 de outubro de 2023 e seus corpos levados a Gaza.

O Dr. Osnat Levzion-Korach, diretor do Centro Médico Shamir, nos arredores de Tel Aviv, onde os cinco foram levados, disseram que estavam em saúde “justa”, embora a maioria permanecesse no subsolo e não tenha sido exposta à luz solar por períodos por períodos prolongados. Ela disse que eles não pareciam desnutridos e credenciaram sua idade jovem por ajudá -los a sobreviver ao cativeiro de uma forma física muito boa.

O embaixador da Tailândia em Israel, Pannabha Chandraramya, disse que facilitou as chamadas de vídeo entre reféns e suas famílias depois de chegar ao hospital, descrevendo -os como incrivelmente emocionais, com gritos de alegria e lágrimas. Ela disse que era “um dos dias mais felizes de sua vida”, vendo sua libertação apenas uma semana antes de seu mandato de cinco anos terminar.

Pannabha disse que não havia informações imediatas disponíveis sobre o último refém tailandês que estava em Gaza, Nattapong Pingsa, nem os dois trabalhadores tailandeses cujos corpos foram levados para Gaza.

O primeiro-ministro tailandês Paetongtarn Shinawatra agradeceu ao Catar, Egito, Irã, Turquia, Estados Unidos, Israel e Cruz Vermelha, por ajudar a negociar a libertação do tailandês em um acordo separado do alto do fogo de Israel-Bamas. Ela disse que o ministro das Relações Exteriores da Tailândia viajaria para Israel neste fim de semana.

O embaixador Pannabha disse que o governo tailandês pode trazer alguns parentes dos reféns liberados para Israel, embora muitos não tenham passaportes e que o governo ajudaria os libertados a voltar para casa assim que forem clinicamente limpos para viajar.

Israel reconhecerá os reféns tailandeses libertados como vítimas de horror, uma designação que as autoriza a benefícios financeiros e assistência médica, disse Alex Gandler, vice -porta -voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Ele disse que o embaixador de Israel na Tailândia visitou alguns dos reféns publicados no Acordo de High Fire anterior na quinta -feira e que o governo israelense mantém contato com eles. Gandler acrescentou que, como o tailandês liberado não tinha família em Israel para cumprimentá -los após a libertação, alguns de seus ex -empregadores vieram encontrá -los no hospital.

Gandler disse que Israel está comprometido em liberar todos os reféns, independentemente da nacionalidade. Ainda há um refém de tailandês, um nepalês e um tanzano, bem como os corpos de uma Tanzânia e os dois tailandeses que são realizados em Gaza, de acordo com o Gabinete do Primeiro Ministro. Israel espera que eles sejam lançados para todos os reféns internacionais, vivos e mortos, disse Gandler, que Israel e Hamas começarão a discutir na próxima semana.