Mediobanca Boccia opa de parlamentares, ‘Destrua o valor’

O Conselho de Administração “rejeita” a troca pública “intrépida”, que não é acordada por “deputados lançados, considerados” valor fortemente destrutivo “acordados.

Ele os lê em uma nota do instituto liderado por Albert Nagel.

A oferta de Piazzetta Cuccia “deve ser considerada hostil e, diferentemente dos interesses da Mediobanca”.

“Sem prejuízo do fato de que a MedioBanca está comentando sobre a oferta com tempo, ferramentas e de acordo com os métodos estipulados por lei, com base em uma análise do comunicado à imprensa do Conselho de Administração da Mediobanca, acredita que a oferta sem oferta industrial e financeira Valor racional e, portanto, destrutivo para Mediobanca. “

“A presença dos mesmos acionistas nos deputados, MedioBanca e Geral Insurance, em conexão com a oferta, configure exclusivamente a potencial disomogenicidade do interesse em comparação com o restante da ação”. MedioBanca escreve isso em uma nota prolongada no final do álbum, onde observa que “a operação é caracterizada por uma proporção significativa de conectar Dolfin e Caltagirone”.

O declínio nos valores mobiliários do título de MPS depois de anunciar a mediobância oferece “testemunha sua fragilidade da taxa de bolsa de valores, o que torna improvável o resultado bem -sucedido da operação”.

“Comparado ao preço“ não perturbado ”da Mediobanca EUR 15,23 no final de 23 de janeiro de 2025, a oferta com base no preço de um oficial é um desconto de 3% com base no preço dos deputados em 27 de janeiro (6,41 euros). 7% de desconto que se concentra em média em 3 meses de deputados (6,15 euros) e 15% de desconto que se concentra em uma média de 6 meses de deputados (5,62 euros), um desconto médio de 28% em média 12 meses (4,77 euros (4,77 euros) “.

Fontes próximas aos parlamentares iniciados na MedioBanca repetem críticas à Piazzetta Cuccia. “A natureza industrial da combinação de negócios proposta é tão óbvia que a própria MedioBanca decidiu incluir o mesmo crédito do consumidor por algum tempo e definitivamente não está amarrado

Para o banco de investimento “, mas” muito mais em cadeias Komerční Banka “. Portanto, o OPS não “influenciará a identidade” do Mediobanca, para as quais as atividades para o banco de investimento e o gerenciamento de patrimônio “35%, quase o mesmo que uma bússola” com 30%.

Reprodução reservada © Copyright ANSA