MedioBanca está pronta para recusar a oferta da Bolsa de Valores, MPS ainda

A MedioBanca está se preparando para rejeitar a oferta das trocas lançadas pelos deputados com o consentimento do governo e o apoio do Dolin e do Grupo Caltagirone, os fortes acionistas em Sienna, Milão e Triest, lar do general reconhecido como o objetivo final da escalada e Cuccia quadrada. Há poucas dúvidas sobre o fato de que o presidente do conselho esperado, Renato Pagliaro, avalia a oferta de Monte insuficiente do ponto de vista financeiro e sem a lógica industrial compartilhada com confusão que também apareceu na bolsa de valores. Onde um preço de 5%, que 2,3 ações oferecidas pelos deputados expressos na manhã de sexta -feira, se transformou em 11,3% de desconto como resultado de uma tendência diferente de ambos os títulos. Na Piazza Affari, a montanha perdeu outros 2%, para 6,36 euros, enquanto Mediobanca defendeu um aumento na sexta -feira (+0,2%, para 16,5 euros). Nesse ponto, o OPS aumenta o Mediobanca 12,19 bilhões em comparação com 13,75 bilhões, o que ganha a Piazzetta Cuccia. O recurso está faltando 1,56 bilhão, que, se a lacuna não fechar, os membros da montanha terão que ser preenchidos com mais diluição no grupo após a fusão ou a injeção de recursos necessários para reiniciar. O CEO da MEP, Luigi Lovaglio, impediu a cirurgia como “Melhor Combinação de Negócios” para Siena, operações “inovadoras” com as quais você pode criar um “novo campeão nacional, com duas marcas de excelência”, forte apoio. “É a primeira vez que uma operação semelhante não cria demissão”, parabeniza o secretário Fabi, Lando Maria Silenoni.

Mas no mercado onde a batalha será consumida, as opiniões são divididas. Entre os analistas estão confusos em uma operação que, se, como o Deutsche Bank reconhecer, os eurodeputados “de alguma forma diversificam seu perfil de renda”, levantarem dúvidas sobre o sucesso dos 700 milhões anunciados e temem o risco de uma perda de renda e banqueiros para a MedioBanca . Enquanto o desconto no mercado de ações causa “exigindo” o “mínimo da união”, 51% necessários para minar o Conselho de Administração e a consolidação de Mediobanca para permitir o uso acelerado do DTA, o tesouro com o qual Lovaglio atrai Piazzetta Cuccia. Sobreposição limitada entre as atividades de ambas as instituições – um membro dos bancos de varejo e do banco de investimentos e a administração da riqueza de Mediobanca -, dúvidas sobre sinergias, outra cultura corporativa, o risco de perda de banqueiros e gerentes, são alguns dos riscos Derrotar o conselho é que Lovaglio com ele tentará se bronzear nas reuniões com o mercado que está se preparando para isso.

No que diz respeito à defesa, Mediobanca está convencido de que ele pode fazê -lo como sempre fez e se concentra no apoio do mercado. Os investidores institucionais representam 35% do capital, ao qual 20% representados pelo Pacto de Consulta e alguns acionistas estáveis, são adicionados os procedimentos historicamente estreitos da Piazzetta Cuccia. Antes que a oferta chegue ao mercado, levará tempo em junho a julho: permissão, incluindo permissão do BCE, e ok a assembléia de um membro em que Lovaglio será apoiado pelo MEF (11,7 %), Delin (9,8 %), Caltagirone (5%) e Anima (4%). Grandes manobras em andamento também causaram generais (+1,9% a 30,25 euros), que é o objetivo real do Desafio de Mediobância, o depositário de 13,1% da Triestrina. Os olhos estão focados em Dolin e Caltagirone, cujos representantes no quadro, bem como no MEF, apoiaram OPS. Segurar a família antiga pode aumentar de 9,8% para 19,9% do leão, enquanto Caltagirone de 6,9% para 9,9%. Ambos os acionistas criticaram o acordo da Generalia com a economia da Natixis, na qual o governo também se ligou, e lutará por ocasião da renovação do Conselho de Administração, para a qual as esperanças da lista compartilhada de diretores são agora definidas acima.

