“Em fevereiro de 2024, portanto, muitos meses antes da identificação de grafite quente, uma entidade que ainda não foi identificada em um ataque de software” sofisticado “, com uma tentativa de forçar as contas de Luca Casarini”. Assim, organizações não governamentais, mediterranea resgatam as pessoas sobre o caso de espionagem sobre seu fundador e chefe do cabeçalho Luc Casarini, que encontrou em seu telefone e também em alguns membros de ONGs, operações de espionagem por meio de spyware produzido pela solução de solugo para solugo israelense. A análise é realizada pelo Citizen Lab, uma equipe de pesquisa da Universidade de Toronto.

