Megawati diz que receberá 4 títulos honorários adicionais: Não estou pagando, você sabe!

Jacarta – A presidente geral do PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, admitiu que receberia quatro títulos honorários adicionais ou títulos acadêmicos honorários concedidos por universidades.

Megawati disse que atualmente tem onze cátedras honorárias.

Isto foi transmitido por Megawati no seu discurso político durante o evento do 52º aniversário do PDIP na Escola do Partido, Lenteng Agung, Sul de Jacarta, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Inicialmente, Megawati mencionou a inteligência de seu pai, o primeiro presidente da República da Indonésia, Sukarno. Ele admitiu que a inteligência que obteve foi graças ao DNA de seu pai.

“Bom, até meu pai me dar uma bronca, eu só tinha três professores. Fiquei surpreso, sabe. honoris porque quero agregar mais, agora “Já são 11, ainda queremos agregar mais”, disse Megawati.

O quinto presidente da República da Indonésia enfatizou que não pagou nada para obter um diploma honorário.

“Mas eu não pago, você sabe, porque muitas pessoas compram agora, me desculpe, isso é tudo. Se você quiser rir, apenas ria. Isso é auto-independência, você sabe”, disse Megawati.