Meghalaya aprova a Sociedade Cooperativa Financeira liderada por mulheres para SHGs

O gabinete de Meghalaya na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) aprovou o estabelecimento de uma empresa cooperativa de ápice financeiro dirigido por mulheres que visam fortalecer o ecossistema financeiro para grupos de auto -help (SHG) em todo o estado.

A iniciativa de estabelecer a Pla Tangka Cooperative Society (PTC), dirigida pelo Departamento de Desenvolvimento da Comunidade e Rural (C & RD) em associação em associação com o Centro de Pesquisa em esquemas e políticas (Crisp), revoluciona a inclusão e construção financeira e a construção financeira e Construção da construção rural rural. Resiliência econômica no estado.

“Desde 2018, o ecossistema financeiro em torno do SHG em Meghalaya viu uma transformação notável. Os PTCs serão uma mudança de jogo para o desenvolvimento econômico rural com o capital disponível através da rede SHG, que cresceu de ₹ 40 milhões de rúpias em 2018 para mais de ₹ 1.000 milhões de rúpias hoje ”, disse o primeiro -ministro Conrad K.

Ele disse que os PTCs estavam previstos para garantir acesso fácil e direto a fundos, eliminando a necessidade de a SHG passar por processos longos e complexos para solicitar empréstimos de bancos comerciais ou cooperativos. “Este modelo atuará como intermediário financeiro, projetado especificamente para a SHG, que disponibiliza o crédito e promove o empreendimento no nível base”, disse Sangma.

Meghalaya é o quarto estado depois de Rajasthan, Andhra Pradesh e Telangana a institucionalizar o modelo cooperativo. A decisão foi um monitoramento de uma proposta para tornar as mulheres membros da SHG financeiramente independentes.

Sampath Kumar, secretário e Comissário de Desenvolvimento Principal, Departamento de C & Rd, que apresentou a idéia de PTCs antes do gabinete, disse que o nome da sociedade foi derivado de ‘imprimir‘, uma palavra khasi para a bolsa e’Falar‘, uma palavra Garo para fundos ou dinheiro, traduzindo -se em uma’ bolsa cheia de dinheiro ‘.

“O PTCS foi registrado sob a Lei das Sociedades Cooperativas de Meghalaya, 2015 e é inspirado pelo modelo Telangana Stree Nidhi”, disse ele.

A iniciativa está alinhada com a visão de SHG de unicórnio de US $ 1 bilhão em Meghalaya, que visa eliminar a pobreza multidimensional, garantindo que cada família no estado obtenha pelo menos ₹ 1 lakh de renda adicional por ano através de várias atividades de meios de subsistência. O governo pretende expandir a rede SHG para 80.000 grupos até 2028, desbloqueando rúpias de ₹ 8.000 milhões em capital aprimorado e contribuindo para US $ 1 bilhão para a economia de Meghalaya até 2032.