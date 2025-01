Meghalaya tem muitas escolas: estude

Meghalaya tem muitas escolas, revela um estudo do Departamento de Educação do Estado.

O relatório do estudo do departamento, divulgado na sexta-feira, diz que o estado tem 14.582 escolas, o que é “desproporcionalmente grande” considerando sua população de 29.66.889. Os dados de outros estados foram comparados com os de Meghalaya para se chegar a uma conclusão.

Por exemplo, Manipur tem 4.617 escolas para 25.70.390 pessoas, Tripura tem 4.929 escolas para 36.73.917 pessoas e Himachal Pradesh, com topografia mais desafiadora do que Meghalaya, tem 17.826 escolas atendendo uma população de 68,64 lakh.

De acordo com o estudo, Kerala tem apenas 1.282 escolas a mais do que Meghalaya, apesar de ter uma população 11 vezes maior, de 3,34 milhões de habitantes. O estudo foi baseado no Censo 2011.

Uma das principais conclusões do estudo foi que Meghalaya tem 206 escolas com zero matrículas e 2.269 escolas com menos de 10 alunos. Além disso, 29% das escolas do Estado recebem ajuda governamental, um valor “incomum” superior à média nacional de 5%.

“Uma das razões para o grande número de escolas é que uma única escola é frequentemente contada várias vezes nos dados. Isso ocorre quando uma escola particular busca vários subsídios governamentais. Por exemplo, uma escola pode ser contada como quatro escolas separadas (Sarva Shiksha Abhiyan, Ad hoc, Deficit e Private), embora seja gerida e propriedade de uma única entidade”, afirma o estudo.

O Comissário e Secretário Estadual de Educação, Vijay Kumar Mantri, não descartou a possibilidade de Meghalaya seguir o caminho de Assam ao fundir escolas com poucas ou nenhuma matrícula. “Uma decisão será tomada no final de fevereiro”, disse ele.

O estudo também disse que Meghalaya tem uma distribuição distorcida de institutos de ensino superior. O distrito de East Khasi Hills tem 47 desses institutos, enquanto o distrito de West Garo Hills tem 15, seguido por Ri-Bhoi com 10 e West Jaintia Hills com sete.

Existem três institutos de ensino superior em Eastern West Khasi Hills, South West Garo Hills e West Khasi Hills, dois em East Garo Hills e South West Khasi Hills, e um em East Jaintia Hills, North Garo Hills e South West. Distritos de Garo Hills.