Meghan Markle, Duquesa de Sussex, volta ao Instagram após hiato

Meghan Markleele duquesa de sussexEle surpreendeu muita gente quando voltou ao Instagram no dia de Ano Novo. A ex-atriz esteve ativa pela última vez no site de mídia social há vários anos.

Isso é tudo o que sabemos sobre o retorno de Meghan Markle ao Instagram.

Meghan Markle volta ao Instagram e posta vídeo de Ano Novo

Meghan Markle carregou um vídeo no Instagram marcando seu retorno ao site de mídia social. O vídeo foi filmado por seu marido, o príncipe Harry, em uma praia perto de sua casa em Montecito, Califórnia.

No clipe, a ex-estrela de Suits é vista correndo em direção à praia, vestida com blusa e calça brancas. Ele caminhou até a beira da praia e simplesmente escreveu 2025 na areia. Depois disso ela foi vista correndo para o lado, rindo. O vídeo teve comentários desativados.

No momento em que este artigo foi escrito, Markle conquistou mais de 700 mil seguidores na conta. Markle já havia sugerido seu retorno ao Instagram em uma entrevista com O corte Há dois anos. “Você quer saber um segredo? “Vou voltar… para o Instagram.”

A Duquesa de Sussex já tinha 3 milhões de seguidores em sua antiga conta do Instagram. Ela desativou esta conta e suas outras contas de mídia social existentes em janeiro de 2018, após seu noivado com o Príncipe Harry em novembro de 2017. Uma fonte do Palácio revelou a Pessoas na época, a decisão de Markle de desativá-lo foi devido à sua inatividade nos sites.

Depois disso, ele passou a fazer parte da conta conjunta da família real de Kensington ao lado de Harry, Kate Middleton e Príncipe William. No entanto, ela e Harry mais tarde lançaram sua própria conta conjunta no Instagram, Sussex Royal, que supostamente suspendeu os uploads em 2020.

Em uma aparição em SXSW 2024Markle refletiu sobre o impacto das mídias sociais e disse que ficou longe delas para seu próprio “bem-estar”. Ela acrescentou que o maior assédio nas redes sociais que sofreu foi quando estava grávida dos filhos Archie e Lilibet.