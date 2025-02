Meghan MarkleO estilo de vida da vida passou por uma grande mudança de marca, mudando seu nome American Riviera Orchard para Como de costume. A duquesa de Sussex fez o anúncio apenas algumas semanas antes do lançamento de sua série Netflix, com Love, Meghan, apontando um novo endereço para seus negócios.

Este artigo analisa a decisão de Meghan mais de perto de mudar o nome da marca, inspiração como sempre e o que isso significa para suas ofertas futuras.

Meghan Markle anuncia um novo nome para sua marca de estilo de vida

Meghan Markle mudou oficialmente sua empresa de estilo de vida, anteriormente conhecida como American Riviera Orchard, como sempre. O anúncio ocorreu apenas algumas semanas antes do lançamento de sua nova série da Netflix, com Love, Meghan, que se concentra na cozinha, jardinagem e entretenimento.

Em um sincero Vídeo do InstagramMarkle explicou a decisão de mudar o nome de sua marca. Inicialmente, o American Riviera Orchard foi inspirado pelo apelido de Santa Barbara, que reflete a área onde ela e o príncipe Harry residem. No entanto, ele sentiu que o nome restringiu seus negócios a produtos exclusivamente da região. Ela revelou que havia assegurado o nome como sempre em 2022, mas esperou o momento certo para lançá -lo.

Segundo Markle, o novo re-marco da American Riviera Orchard, como sempre, foi projetado para representar continuidade e atemporalidade, alinhando-se com sua paixão pela cozinha, a decoração do lar e a vida reflexiva, interesses que antes compartilhavam de seu antigo blog , O tig. Ele expressou emoção para compartilhar este novo capítulo, enfatizando que a marca é profundamente pessoal para ela.

Markle confirmou que, como sempre, ele continuará a oferecer produtos gourmet, incluindo suas conservas de frutas muito discutidas. “Jam é minha geléia”, ele brincou no vídeo. No entanto, também sugeriu uma gama mais ampla de produtos, incluindo itens domésticos, pratos e bem -estar.

A duquesa estava sutilmente sutilizando a nova marca há meses, assinando publicações no Instagram com “como sempre, Meghan”. Com esta nova empresa, ele disse que está tentando criar uma marca que interpreta seus interesses de dados longos e estética pessoal, combinando comida, estilo de vida e conexões significativas.