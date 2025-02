Meghan Markle Net Watch 2025: Quanto dinheiro ganha?

Meghan Markle, Membro da família real britânica, ele alcançou um grande sucesso no campo da atuação. Como tal, os fãs se sentiram curiosos para obter mais detalhes sobre a duquesa de Sussex, especialmente suas fontes de renda. Então, vamos profundamente profundamente Os ativos líquidos de Meghan Markle em 2025.

Qual é o ativo líquido de Meghan Markle em 2025?

Estima -se que Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, tenham um patrimônio líquido combinado de US $ 60 milhões em 2025. (Via via Parada)

Os ativos líquidos de Markle vem de sua carreira como ator, investimentos e apoio à marca.

Nascido em 1981, Markle vem de Canoaga Park, Los Angeles, Califórnia. Sua carreira como ator começou durante seu tempo na Northwestern University. Os empréstimos de ação de Markle incluem Suites, CSI: Miami, The Boys & Girls Guide to Down, Castle, quando Sparks voam, Hospital Geral e muitos outros.

Após seu casamento com o príncipe Harry, Markle decidiu se aposentar da apresentação. Ela e o marido lançaram a Archewell Inc., uma mistura de organizações empresariais para lucro e não -lucro (caridade). O casal também encontrou a plataforma de transmissão agora ausente conhecida como Quibi. Eles também estão associados a um fundo de capital de risco chamado Plus Capital. Markle e Harry também estão associados à Ethic, uma empresa de investimento sustentável.

O que Meghan Markle faz para ganhar a vida?

Meghan Markle é uma verdadeira personalidade, atriz e televisão britânica.

Os lucros de Meghan Markle explicaram: Como o dinheiro ganha?

Meghan Markle ganha dinheiro com sua carreira como atriz e investimentos.

Interino: Meghan Markle segundo Feito abaixo de US $ 50.000 por episódio para o processo. De acordo com ForbesSeus ativos líquidos em ação são de cerca de US $ 2 milhões.

Investimentos: Markle dirigiu um estilo de vida chamado Tig e, de acordo com os relatórios, ganhou US $ 80.000 anualmente em patrocínios, garantias e marca. No entanto, ela desmantelou o blog depois que seu relacionamento com o príncipe Harry se tornou sério. Além disso, ela e o marido ganham dinheiro através da Archewell Inc. e falam acordos com a agência Harry Walker, onde cobram por falar em público.