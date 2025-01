Megyn Kelly critica Jennifer Lopez na posse de Donald Trump

Inauguração de Donald Trump na Casa Branca teve um começo brilhante, com personalidade da mídia Megyn Kelly investigando abertamente Jennifer Lopez no Rally da Vitória Make America Great Again. O comício, realizado no domingo, aconteceu na Capitol One Arena, em Washington DC, e contou com a participação de diversas celebridades da indústria musical, incluindo Billy Ray Cyrus e Kid Rock. Entre eles estava Kelly, que fez questão de divulgar seus sentimentos pela cantora de “Dance Again”.

Aqui está o que o apresentador do The Megyn Kelly Show tem a dizer sobre Lopez.

O que Megyn Kelly disse sobre Jennifer Lopez?

No evento, a personalidade da mídia criticou Jennifer Lopez, conhecida seguidora de Kamala Harris, por seus relacionamentos.

Zombando da icônica estrela pop antes da posse de Donald Trump, Megyn Kelly fixo“Falando em J.Lo, quão feliz você está (por) o candidato dela ter perdido? “É tão delicioso.” Ele então lançou sombra sobre seus casamentos desfeitos, comentando: “Tudo o que J.Lo sabe fazer é arruinar casamentos”, antes de chamá-la de “uma especialista nisso”.

Lopez se separou do ator Ben Affleck em agosto de 2024, tornando-se seu quarto divórcio. Megyn Kelly então voltou a narrativa para a campanha de Harris da cantora de 55 anos, observando: “Por que ela tem que tentar arruinar o país também?” Ele então concluiu sua história sobre López dizendo: “Adeus J.Lo. “Não funcionou para você.”

Kelly também criticou toda a indústria do entretenimento por influenciar os eleitores, afirmando: “Essas celebridades de Hollywood estão chegando e tentando nos dizer como votar… sério? “Estou falando daquelas celebridades que não sabem nada de nada.”

O ataque de Megyn Kelly a Jennifer Lopez ocorre depois que a cantora endossou publicamente Kamala Harris para presidente em um comício de campanha antes das eleições de novembro de 2024. A cantora também se manifestou contra os comentários feitos contra os porto-riquenhos durante um comício de Trump realizado no Madison Square Garden, New. York, no final de outubro.