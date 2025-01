MEL GIBSON NET POR 2025: Quanto dinheiro ganha?

O patrimônio líquido de Mel Gibson em 2025 Tornou -se um problema que causou intrigas entre muitas pessoas. Gibson foi uma das celebridades que perderam suas casas nos recentes incêndios florestais que afetam as Palisadas do Pacífico e a área de Los Angeles.

Aqui está o atual patrimônio da rede de Mel Gibson.

Qual é o patrimônio líquido de Mel Gibson em 2025?

Mel Gibson tem um patrimônio líquido estimado de US $ 425 milhões Em 2025.

Os ativos líquidos de Gibson em 2025 consistem em lucros de sua carreira de ação, redação, produção e direção. Também inclui lucros de vários investimentos e acordos imobiliários.

Ele é mais famoso por seus papéis como Max na franquia do thriller de ação pós-apocalíptico, Mad Max, Martin Riggs na franquia letais de armas e William Wallace em Braveheart, que ele também dirigiu.

O que Mel Gibson faz para ganhar a vida?

Mel Gibson é um ator, cineasta e produtor.

Mais recentemente, Gibson atuou em Monster Summer, um filme de fantasia de aventura dirigido pelos Wizards of Waverly Place David Henrie. Ele também apareceu no Boneyard of Asif Akbar, um thriller de ação.

Os lucros de Mel Gibson explicaram: Como o dinheiro ganha?

Mel Gibson ganha dinheiro com sua carreira, produção e carreira no cinema. Também foi adicionado à sua riqueza através de alguns investimentos e acordos imobiliários.

Carreira como ator

Gibson apareceu em vários filmes ao longo dos anos. Seus projetos mais notáveis ​​consistem em Braveheart, Mad Max, arma letal, sinais, o que as mulheres querem e os patriotas.

Carreira de produção

Gibson também produziu vários filmes ao longo dos anos, como a paixão de Cristo, Apocalypto e Stonehearst Asylum.

Corrida de gerenciamento

Mel Gibson levou a cadeira do diretor para vários projetos como Braveheart (que ele também apresentou) e a paixão de Cristo.

Corrida de desenho

Gibson escreveu os roteiros para filmes como o Apocalypto e obtém o Gringo.

Imobiliária

Mel Gibson investiu em várias propriedades ao longo dos anos. Em 1994, segundo relatos, ele pagou US $ 9 milhões pela Old Mill Farm em Connecticut e a vendeu anos depois por US $ 40 milhões. Em 2004, Gibson também vendeu outra de suas propriedades na Austrália por US $ 6 milhões, segundo relatos.