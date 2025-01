Melania Trump, fotos oficiais de Power Woman

Melania Trump escolheu “Power Posa” e um olhar selvagem sem um sorriso em uma nova foto oficial da primeira -dama da Casa Branca. A imagem é um contraste decisivo com o contraste de 2017, no qual o ex -modelo esloveno decidiu acomodar o primeiro mandato de seu marido com um tímido meio sorriso e mais perto. A terceira esposa de Donald Trump, de 54 anos, foi retratada com os dedos na mesa do espelho no pescoço, vestida de tailuru e uma camisa branca. A foto está em preto e branco. De acordo com algumas mídias, a composição na sala amarela da Casa Branca está promovendo imagens do discípulo, o reality talento mostra que a felicidade de Trump ressuscitou, e isso pode ser um sinal de retornar à Grande Melanie, que recentemente assinou $ 40 milhões com a Amazon para um documentário sobre sua vida.

