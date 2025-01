Melania Trump vai estrear documentário com Amazon Prime Video

A nova primeira-dama Melania Trump estrelará um projeto de documentário com o Amazon Prime Video que estreará no segundo semestre de 2025, anunciou um porta-voz da Amazon no domingo.

As filmagens do documentário começaram em dezembro de 2024 e continuam, segundo o comunicado.

“A Amazon Prime Video licenciou exclusivamente um próximo documentário para lançamento nos cinemas e streaming que dará aos espectadores uma visão sem precedentes dos bastidores da primeira-dama Melania Trump”, disse um porta-voz da Amazon em comunicado.

Os planos de lançamento ainda estão em fase de finalização, mas o “lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025”, segundo o comunicado.

A futura primeira-dama é produtora executiva do projeto, assim como Fernando Sulichin, da New Element Media. Brett Ratner da RatPac Entertainment é o diretor.

“Estamos entusiasmados em compartilhar esta história verdadeiramente única com nossos milhões de clientes em todo o mundo”, acrescentou o porta-voz da Amazon no comunicado.

The Hill entrou em contato com a equipe de Trump para uma declaração.

