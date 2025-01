Melhor de 2024: os 10 melhores filmes do ano de Jonathan Sim

Com o final do ano chega ao fim mais um excelente capítulo do cinema. De estudos íntimos de personagens a emocionantes peças de gênero, os melhores filmes do ano capturaram nossa imaginação, estimularam conversas e nos lembraram da magia da tela grande. Aqui estão os 10 melhores filmes de 2024 do crítico do ComingSoon, Jonathan Sim, que tornaram este ano inesquecível para os amantes do cinema em todo o mundo.

10. Dia de Luta

A estreia de Jack Huston na direção consegue causar um grande impacto emocional. Day of the Fight é um filme independente lindamente elaborado que parece uma homenagem a clássicos baseados em personagens como Rocky e Raging Bull. Vi este filme numa sessão onde Martin Scorsese apresentou o filme e o seu elenco, e é fenomenal.

Este é um filme com ressonância emocional, tudo ambientado em um dia. Michael Pitt interpreta um boxeador que se prepara para a luta de sua carreira depois que um acidente anos antes o levou à prisão. Terno e lindamente atuado com Steve Buscemi, Ron Perlman e Joe Pesci completando o elenco de apoio, Day of the Fight é uma carta de amor a uma era passada do cinema enquanto acompanhamos um homem e seu relacionamento com todas as pessoas com quem ele se importa, que marcas

9. Sua história (coisas boas)

Sua história foi descrita por muitos como a versão chinesa de Barbie, outro filme que aborda questões feministas contemporâneas de forma comercial. O escritor e diretor Shao Yihui cria um abraço caloroso em um filme que consegue ser absolutamente divertido. Seu diálogo é espirituoso e preciso enquanto ele cria um filme histérico e comovente com algumas histórias, mas segue principalmente o relacionamento entre uma mãe solteira e uma mulher mais jovem que navega pela vida em todas as suas imprevisibilidades.

Há uma sequência inteligente que retrata os sons da maternidade, que é um dos meus momentos cinematográficos favoritos de todo o ano.

8. Luz fantasmagórica

Dos diretores Kelly O’Sullivan e Alex Thompson chega um magnífico drama independente que mergulha você no mundo deles com os personagens. Este filme arrisca ao apresentar uma família cheia de pessoas erráticas e emotivas. É difícil gostar deles no início, mas à medida que o filme avança, aos poucos percebemos por que eles se comportam dessa maneira. À medida que ficamos sabendo da tragédia que destruiu sua família, agarro-me a cada palavra.

É uma história comovente sobre como a arte pode curar as pessoas, pois este pai coloca toda a sua dor numa produção local de Romeu e Julieta. Enquanto assistia isso, eu não tinha ideia de que a família neste filme era uma família de atores da vida real, mas isso faz muito sentido em retrospecto. A química deles é muito natural, e Keith Kupferer (de quem você deve se lembrar como o cara que gritou: “Você deveria se entregar!” em O Cavaleiro das Trevas) tem uma atuação magistral, entregando cenas em que seu personagem não sabe como. agir. e então aprenda a fazer isso com o tempo.

7. 5 de setembro

Uma exploração apaixonada da ética jornalística, 5 de Setembro é um thriller magistral. Tudo ambientado em uma instalação de transmissão escura, este filme oferece uma perspectiva incrível sobre um evento sombrio da história. Segue-se o massacre de Munique nas Olimpíadas de 1972, mas em vez de fornecer um ponto de vista objetivo, vemos tudo através da equipe esportiva ABC, que precisava passar da cobertura esportiva ao vivo para um ataque terrorista ao vivo.

O diretor Tim Fehlbaum e sua equipe fizeram uma extensa pesquisa para tornar este filme o mais preciso possível, combinando perfeitamente cenas do roteiro com imagens de arquivo. É uma experiência devastadora que permanece com você depois de assistir, fazendo suas mãos suarem enquanto você se pergunta o que acontecerá a seguir.

6. O robô selvagem

Um dos filmes mais poderosos do ano, The Wild Robot é uma carta de amor aos pais contada através de lentes de animação de ficção científica. O roteirista e diretor Chris Sanders criou outro filme fantástico e maravilhosamente animado que muitas vezes parece uma pintura de um livro infantil. É impressionante do início ao fim, já que Lupita Nyong’o interpreta ROZ, um robô que adota um ganso e ajuda a unir uma comunidade de animais.

Como muitos dos filmes desta lista, este filme é um filme emocionante que atua em todos os níveis emocionais, sabendo o que fazer com seus personagens para provocar risos e sentimentos.

5. A jovem e o mar

Uma notável história verídica contada de forma poderosa, Daisy Ridley estrela Young Woman and the Sea, um filme sobre uma nadadora determinada a atravessar a nado o Canal da Mancha. Esta é uma história impressionante sobre superação de adversidades e luta para ser vista em um mundo que não levava as atletas femininas a sério na época.

Ridley, que também estrelou minha menção honrosa Magpie, prova ser uma força a ser reconhecida muito além de sua fama em Star Wars, fazendo você amar e cuidar desse personagem em uma história esportiva que pode ressoar em qualquer pessoa. O diretor Joachim Rønning se supera aqui.

4. Longos

O filme mais popular de Sean Baker é talvez também o seu melhor: um filme deliciosamente caótico estrelado por Mikey Madison em uma atuação tão fantástica que deveria torná-la uma estrela de cinema. Ele captura a emoção de um romance turbulento entre a trabalhadora do sexo Ani e a rica Vanya, que muda quando sua família tenta anular o casamento.

É louco, enérgico e histérico. O elenco de apoio está totalmente comprometido com um filme que permite que cada momento pareça orgânico, mesmo enquanto assistimos a eventos exagerados. Mas acalma nos minutos finais, dando-lhe um final que nunca o abandona.

3. Jurado nº 2

Jurado nº 2 é o tipo de filme que teria sido um sucesso de bilheteria se tivesse sido lançado na década de 1990. Dirigido pelo veterano de Hollywood Clint Eastwood, de 94 anos, este emocionante drama de tribunal parece o casamento perfeito de 12 homens furiosos. e alguns bons homens. Um homem selecionado para o júri percebe que é responsável pelo assassinato em seu julgamento; Uma premissa como essa deveria ser encher os estádios.

O roteiro brilhante de Jonathan Abrams irá mantê-lo adivinhando o que acontecerá a seguir. Nicholas Hoult continua uma longa lista de atuações fantásticas este ano e se destaca como um homem que precisa proteger a si mesmo e sua família, mas não suporta enviar um homem inocente para a prisão por seu próprio crime. Emocionante e com atuação poderosa, este filme agora está sendo transmitido no Max para quem deseja um bom drama de tribunal à moda antiga.

2. pássaro branco

Em 2017, a Lionsgate lançou um filme chamado Wonder, que teve um orçamento de produção de US$ 20 milhões e arrecadou US$ 315 milhões de bilheteria. Este blockbuster estrelado por Jacob Tremblay como um menino com uma rara deformidade facial gerou um spin-off/prequela este ano. No entanto, toda vez que menciono esse filme fenomenal (que na verdade amei mais do que Wonder) para alguém, essa pessoa nunca ouviu falar dele.

White Bird: A Wonder Story arrecadou apenas US$ 8,5 milhões, menos de 3% de seu antecessor, o que é uma vergonha absoluta. Neste filme, o valentão do primeiro filme, Julian (Bryce Gheisar), ouve uma história de sua avó (interpretada por Helen Mirren) sobre sua juventude como uma menina judia que escapou da captura na Segunda Guerra Mundial. É sobre como um ato de bondade mudou sua vida. Ariella Glaser tem uma atuação fantástica em um filme lindamente realizado por Marc Forster.

Há uma sequência em que um menino e uma menina sentam-se em um carro e fingem que o dirigem. Forster e o diretor de fotografia Matthias Koenigswieser conseguem tornar impressionante uma cena que poderia ser simples na página. O escritor Mark Bomback adapta lindamente a história em quadrinhos e torna este filme imperdível. Um drama de guerra comovente consegue ser uma poderosa ode à eterna importância da bondade num mundo cruel.

1. A substância

Raramente encontramos um filme que se comprometa totalmente e exagere em sua premissa maluca. The Substance, da roteirista e diretora Coralie Fargeat, é alucinante. Não há filme que consiga combinar estilo e, enfim, SUBSTÂNCIA melhor do que este filme. É estrelado por Demi Moore como uma atriz que já passou do auge e passa por um procedimento experimental para criar uma versão mais jovem e sexy de si mesma, interpretada por Margaret Qualley, mas se pergunta o que acontece quando o procedimento.

É um filme de terror corporal satírico e incrível que fará você se esforçar para olhar para a tela. As atuações são fenomenais e cada parte deste filme atinge todo o seu potencial. Nenhum outro filme de 2024 se igualou à natureza puramente desequilibrada deste filme, tornando-o o evento cinematográfico do ano.

Menções Honrosas: Will & Harper, Duna Parte Dois, Carry-On, Super/Man: A História de Christopher Reeve, Memórias de um Caracol, Uma Verdadeira Dor, Olhando para Trás, Matança, Pega, Sequestro 1971.