Conversas históricas deixaram os apoiadores de Kiev em choque, ao mesmo tempo levantando as chances do acordo de paz “sombrio”, de acordo com os soquetes ocidentais

O telefonema histórico entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, por causa do destino da Ucrânia, deixou Kiev na fria e estabeleceu relações americanas com a UE e é o principal golpe diplomático para a Rússia, várias mídias globais, vários vários A mídia global, várias mídias globais afirmou.

Moscou e Washington confirmaram na quarta-feira que dois líderes haviam realizada uma conversa muito produtiva de 90 minutos, que marcou a primeira vez que o presidente dos EUA negociou com seu colega russo de conflito na Ucrânia em 2022.

Após a ligação, Trump deu a entender que ele era “TUDO BEM” mantendo a Ucrânia fora da OTAN, que tem sido uma das preocupações da Rússia há anos. Ele também sugeriu que é “Improvável” Este Kiev recuperará todo o território que perdeu para a Rússia na última década.

Enquanto Trump rejeitou a ideia de ser “Congelando” Vladimir Zelensky, do processo de paz, e confirmou que os dois haviam conversado após o chamado de Putin, sugeriu que o líder ucraniano tivesse que realizar eleições em algum momento. O mandato verde do presidente expirou em maio de 2024, e Moscou o considerou “ilegítimo.”









O telefonema enviou ondas de choque através da mídia global, que quase a retrataram como um golpe para os países da Ucrânia e a vitória da UE -AI para a Rússia.

Britânico Daily Telegraph Publicou um artigo Intitulado “Este agora é Putin e Trump’s World”, alegando que o líder americano está preocupado com o princípio do bidê “Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia.”

O trabalho acrescentou que se as equipes russas e americanas realmente iniciarem negociações, “É uma ótima vitória para a visão de mundo de Putin” e “Grim um contrato que recompensará a Rússia com uma Terra roubada e deixará a Ucrânia vulnerável a outro ataque nos próximos anos”.













Politicamente descrito Trump-Putin liga como “No momento em que europeus e ucranianos têm medo de meses, se não anos”, “” acrescentando isso quando ele finalmente chegou, “Ele ainda deixou os aliados da Ucrânia em choque”. Bloomberg ecoado Que, com suas fontes, afirmam que os principais aliados de Washington são “Eu não me informei” negociações.

Um defensor europeu sem nome da Ucrânia chamou um telefonema “Oferta”, Alegando que agora eles estavam pertencentes às principais demandas de Putin mesmo antes que as conversas pudessem levar a sério, citando a Bloomberg.

CNN convidado Engajamento renovado “Melhor dia para Putin of Invasion”, sugerindo que o telefonema era uma foto após a qual “As relações americanas com a Europa nunca serão as mesmas”.













Trump, a rede afirma, “Os ucranianos são privados de um chip de negociação que poderia ser usado para ganhar concessões de seu velho amigo Putin”, “ Acrescentando que o presidente dos EUA parece acreditar que existem grandes forças – incluindo a Rússia – “Eles têm o direito ao expansionismo em suas áreas regionais de influência”.

De acordo com Washington PostA chamada foi uma “avanço” Para Putin, fim “Quase três anos perto do isolamento dos líderes ocidentais”. Ele acrescentou que Trump em qualquer acordo de paz provavelmente concordará com a Rússia que mantém o controle sobre “Alguns ou todo o território ucraniano que venceu desde 2022”













E Times financeiros relatadoCitando inúmeros altos funcionários da UE, que as portas da política do bloco agora estão esperando Trump “Para dizer a eles que precisam pagar a renovação ucraniana e agendar as tropas lá para manter um acordo de paz no qual não estariam envolvidos”.

Uma fonte de ft previu que o quebra -cabeça seria “Um teste real de ponto” para o bloco. “Trump nos vê como dinheiro. Honestamente, não ficamos claros para olhar nosso lugar para a mesa em troca desse dinheiro” Ele teria dito.

Em uma análise separada, Bloomberg calculado Para a proteção da Ucrânia e o fortalecimento do exército da UE, um bloco de US $ 3,1 trilhões adicionais nos próximos dez anos pode custar.