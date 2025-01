MELHOR tragédia de ônibus: tribunal de Mumbai nega fiança ao motorista Sanjay

Restos de veículos após um ônibus da Empresa de Fornecimento e Transporte Elétrico de Brihanmumbai (BEST) colidir com pedestres e veículos em uma estrada em Kurla, Mumbai, em 9 de dezembro de 2024. | Crédito da foto: PTI

Um tribunal de Mumbai na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) negou fiança ao motorista do ônibus Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) envolvido no acidente de 9 de dezembro em Kurla East que matou sete pessoas e deixou mais de 40 feridos.

Um ônibus elétrico do empreendimento cívico Brihanmumbai Electric Supply and Transport colidiu com vários veículos no final da noite daquele dia na via arterial SG Barve, após o que o motorista Sanjay More foi preso sob as disposições de Bharatiya Nyaya Sanhita.

O pedido de fiança de Sanjay More foi rejeitado pelo Juiz de Sessões Adicionais VM Pathade, embora uma ordem detalhada ainda não tenha sido emitida.

Em depoimento apresentado pelo advogado Samadhan Sulane, Sanjay More alegou que o acidente foi resultado de uma falha mecânica no ônibus e que ele havia sido preso injustamente.

A promotoria, porém, alegou que nenhuma falha técnica foi encontrada no malfadado ônibus.

Depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, o juiz Pathade rejeitou o pedido de fiança.