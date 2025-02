Ele será um general, Giuseppe Vadalà, um comissário extraordinário do país de incêndios“A tarefa de coordenação da recuperação do território e confia poderes extraordinários relacionados a atividades especificamente indicadas pelo julgamento da CDU”.

Anunciou isso Premier Giorgia Meloni no Conselho de Ministros que aprovaram o Decreto da Administração Pública. Nesta disposição, Meloni explicou: “O governo queria colocar as regras para enfrentar e resolver o problema de longo prazo associado à poluição ambiental em O país de incêndios“

As regras no campo dos incêndios e a nomeação de um único comissário incluído no direito a um decreto da administração pública “para garantir as disposições da sentença a partir de 31 de janeiro de 2025 do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que condenaram a Itália por não tomarem A poluição apropriada mede a área. O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso, se aprendermos, durante o Conselho de Ministros que iniciaram esta disposição.

O general Giuseppe Vadalà, como o único comissário, terá “tarefa de coordenar o território do território”, com “poderes extraordinários associados a atividades especificamente marcadas pela CDU”, projetadas por Meloni. “Standard – ele acrescentou – ele também mostra que o único comissário é obrigado a transmitir o estado da arte da AO da AOS para a presidência do Conselho de Ministros em sessenta dias para chegar ao objetivo do remédio e restaurar o meio ambiente” . “Com a nomeação do Comissário – o primeiro -ministro observou – o governo retornará ao único assunto de intervenções de recuperação no país de incêndios que anteriormente dependiam de diferentes níveis de governo, tanto nacionais quanto territórios. Para concluir as intervenções de recuperação em tempos aceitáveis.

CDM, o único comissário para os países de incêndios



O Conselho dos Ministros, sob a proposta do Ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética, Gilberto Pichatto, determinou a fundação do único comissário nacional para a recuperação da área chamada “Terra do Fogo”, incluída nas províncias de Nápoles e Casert . É obtido de fontes qualificadas que o governo poderia ser confiado com a estrutura já testada do único comissário para recuperação de aterros e locais contaminados.

