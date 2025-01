Meloni em Gedda: “Em Santanchè No Arm Wrestling. Vou pedir ao tribunal que esclareça Almasri ‘

“Nos últimos dias, ouvi reconstrução infundada, mas percebo que meu silêncio poderia conduzi -los. Não há correspondência com armas, preocupação ou vergonha que me levariam a pular os assentos do Conselho de Ministros ”. O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso antes do Vespucci em Gedda.

Premier cumprimenta uma equipe de navio escolar

“Há uma reflexão que deve levar em consideração o quadro geral em um clima completamente silencioso. Não acredito que a acusação seja o motivo do lançamento. Ele pode ter um impacto em seu trabalho pelo ministro.

“Peço o esclarecimento do tribunal em Almasri ‘



“Almasri estava isento de liquidar o Tribunal de Apelação, não o governo. Sendo repatriado com perigosos, nenhum voo também é usado para a segurança dos passageiros. Todas essas forças políticas querem nos dar uma mão ”.

Opa deputados no MedioBanca é uma operação de mercado



“Os eurodeputados do MedioBanca são uma operação de mercado. Por um lado, devemos nos orgulhar do fato de que os parlamentares, por anos em que cidadãos e política, apenas como um problema a ser resolvido hoje, são um banco perfeitamente renovado que realmente começa uma operação ambiciosa. O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso antes do Vespucci em Gedda.

“Anm para de criticar sem e sem eles”



“Os protestos são sempre legítimos, mas lamento essa atitude de Anm de se tornar um apocalipse, o fim de um mundo que sempre deve ser criticado sem e sem e sem”. O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso antes de ingressar na American Vespucci em Gedda “Acho que nem mesmo beneficio os próprios juízes, porque quando você se senta na mesa, sempre há um ponto de encontro – enfatizado – mas o artigo 49 da Constituição diz que diz que os cidadãos tem o direito de se conectar em partidos políticos de competir em um método democrático de determinar a política nacional.

