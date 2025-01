Meloni em Jeddah: “Não há jogo disponível em Santanchè”

“Ouvi reconstruções infundadas nos últimos dias, mas percebo que o meu silêncio também as pode ter alimentado. Não há procrastinação, medo ou constrangimento que me leve a perder uma reunião do Conselho de Ministros.” A primeira-ministra Giorgia Meloni disse isto antes de embarcar no Vespucci em Jeddah.

Meloni chegou a Jeddah, visitou Amerigo Vespucci

“Há uma consideração que deve ter em conta o quadro geral num clima absolutamente calmo. Não creio que a acusação seja por si só motivo para demissão. Penso também que o ministro Santanchè está a fazer um excelente trabalho. qualquer coisa precisa ser feita, o quanto isso pode afetar o seu trabalho como ministro e não tenho certeza disso neste momento”, disse o primeiro-ministro.

